Course - Bezzecchi remporte la 1000e, Zarco sur le podium

Après un sprint agité, le Grand Prix de France MotoGP nous a offert une course dominicale encore plus explosive. Alors que les chutes ont été nombreuses, et ont notamment impliqué le leader du championnat, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi est parvenu à rester sur ses roues pour remporter une nouvelle victoire et revenir au contact de son compatriote au classement général.

Le soleil était de sortie et les tribunes pleines à craquer pour le 1000e Grand Prix du Championnat du monde, disputé au Mans, sur le Circuit Bugatti. Les conditions étaient à peu près les mêmes que celles de la course sprint de samedi, qui a vu Jorge Martín l'emporter confortablement devant Brad Binder. Troisième du sprint, Pecco Bagnaia avait une nouvelle opportunité de viser la victoire avec un départ depuis la pole position.

Vingt-et-un pilotes étaient au départ, Raúl Fernández ayant déclaré forfait vendredi après avoir été opéré pour un arm-pump tandis que la participation au Grand Prix de Jonas Folger a été remise en question après que le pilote GasGas a été victime d'une chute lors du sprint, néanmoins les médecins l'ont jugé apte à prendre le départ.

Déjà populaire samedi, la gomme tendre a une nouvelle fois reçu le plus d'attention de la part des pilotes. Bagnaia a ainsi choisi ce composé à l'avant et à l'arrière, tout comme onze de ses rivaux. Danilo Petrucci, Joan Mir et les pilotes LCR ont opté pour un medium à l'avant, tandis que les trois représentants Aprilia, Binder et Marc Márquez ont choisi un dur.

Márquez à l'attaque

Márquez a réalisé le holeshot au départ, tandis que Miller s'est glissé à l'intérieur au premier virage pour prendre la deuxième place à Bagnaia. La dégringolade de l'Italien s'est poursuivi à la sortie de la chicane Dunlop, Marini lui ayant subtilisé la troisième place. Auteur d'un excellent départ samedi, Binder a été cette fois-ci bousculé dans le paquet et pointait à la 16e place à l'issue de la première boucle.

Très échaudé, Miller a porté une attaque sur Márquez pour le commandement au deuxième tour, à l'entrée du Garage Vert. L'Espagnol est parvenu à se défendre, tandis que Martín tirait tout droit et rejoignait la piste en dixième position, juste derrière son coéquipier Johann Zarco.

Miller est finalement passé à l'entame de la troisième boucle, Bagnaia s'étant également défait de Marini pour revenir sur le podium virtuel. Vinales complétait le top 5, devant Bezzecchi, Álex Márquez, Augusto Fernández, Martín et Zarco. Fabio Quartararo, quant à lui, végétait aux portes du top 10.

Les incidents s'enchaînent

Bien qu'il ait semblé plus rapide que Márquez dans les premiers tours, Miller n'est pas parvenu à s'échapper après avoir pris la tête d'un groupe composé de sept pilotes. Mais celui-ci s'est vite fracturé : au cinquième tour, Viñales a attaqué Bagnaia dans les S du Garage Bleu, le Champion du monde en titre a immédiatement répliqué. Très proches, les deux hommes se sont touchés à l'approche du virage suivant, la chute était alors inévitable.

Quelques secondes plus tard, c'est un redressement de Marini à la sortie de la chicane Dunlop pour éviter la chute qui a provoqué celle d'Álex Márquez, incapable de l'éviter à temps, et la sienne. Si les deux pilotes étaient allongés en pleine trajectoire, leurs adversaires encore sur leurs deux roues ont pu les éviter.

Assez logiquement, les commissaires se sont intéressés à ces deux incidents, les décisions devant tomber après la course. Notons que Marini a été transporté au centre médical pour un check-up.

Dans le chaos, Bezzecchi surgit

Ces quatre chutes ont réduit le nombre de prétendants à la victoire, mais le nom de Martín est venu s'ajouter. Malgré sa faute en début de course, le vainqueur du sprint a fait le forcing pour revenir dans le groupe de tête, qui n'était plus composé que de Miller, Márquez et Bezzecchi. L'Italien s'est quelque peu emmêlé les pinceaux en voulant dépasser le pilote Honda, l'emmenant au large au Garage Vert, et la direction de course lui a demandé de rendre une place. Martín a ainsi profité de cet ordre pour passer de troisième à second, toutefois le rythme de Bezzecchi était si performant qu'il a dépassé presque coup sur coup Martín et Miller.

Pour ce dernier, la performance faisait défaut. Le représentant KTM a ainsi agi comme un bouchon pour Márquez, Martín et leurs poursuivants, avant de céder progressivement. Au 16e tour, il n'était plus que sixième, derrière Bezzecchi, Márquez, Martín, Zarco et un étonnant Augusto Fernández, avant de chuter à trois tours du but.

Après ces tours très explosifs, le calme est revenu au Mans. À neuf tours du but, Bezzecchi comptait près de trois secondes d'avance sur Márquez, sous la pression de Martín après un écart au Garage Vert, tandis que Zarco circulait à une seconde de ce tandem. Le Madrilène a tout tenté pour prendre la deuxième place, néanmoins il s'est heurté à la forte résistance de l'octuple champion. Tout ceci profitait à Bezzecchi, l'Italien n'avait plus qu'à gérer son avance pour monter sur la plus haute marche, et à Zarco, qui pouvait sentir ce podium se rapprocher.

Finalement, le #5 a pu s'y glisser après la chute de Márquez, qui a vraiment tout tenté pour rester devant Martín en dépit des limites montrées par sa Honda. Derrière ce top 3 se trouvaient Fernández, Espargaro et Binder (ayant pourtant réalisé une pénalité long-lap pour avoir coupé la chicane du Chemin aux Bœufs).

Profitant des incidents, Quartararo a pris la septième place, devant Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori et Jonas Folger, treizième et dernier classé. Au championnat, la chute de Bagnaia lui coûte évidemment cher, puisque l'Italien ne possède plus qu'un point d'avance sur Bezzecchi.

GP de France MotoGP