Le GP de France bat le record d'affluence du MotoGP !

Le Grand Prix de France devrait sans difficultés conserver son statut de course la plus populaire de la saison ! Les organisateurs de l'épreuve ont annoncé une affluence record pour l'édition 2023 et même la plus forte depuis la création du MotoGP, à l'occasion du 1000e Grand Prix de l'Histoire du Championnat du monde.

Sur les trois jours, le Grand Prix a rassemblé 278 805 spectateurs, contre 225 000 l'an passé. Le record absolu appartenait jusque-là au Grand Prix de République Tchèque 2015, avec une affluence de 248 434 passionnés. Dans le détail, 14 9000 personnes étaient déjà présentes jeudi, 58 894 vendredi, 88 319 samedi et 116 692 ce dimanche. Il y a un an, 110 003 spectateurs avaient assisté à la course.

"Le public, c’est fantastique", s'est réjouit Claude Michy, le promoteur de l'épreuve, au micro de Canal+. "Les chiffres, on en a encore progressé un peu depuis l’an dernier… De toute façon, il n’y avait plus de place sur le circuit donc (rires), il va falloir trouver des solutions. Je pense que tout le monde fait un travail fantastique : [la] Dorna, l’Automobile Club de l’Ouest avec qui on travaille… En réalité, vous savez, on ne fait rien de bien tout seul, on a besoin des autres, donc moi j’ai surtout besoin des autres."

"Je pense que l’important ce n’est pas la course au record, c’est d’essayer de bien accueillir le public, de lui donner un bon spectacle : on a fait un bon show mécanique hier soir, on avait un spectacle de drones. On essaye de lui donner le meilleur contenu possible."

Fabio Quartararo contribue au succès populaire du GP de France

Si certaines courses voient leur affluence en baisse, notamment en Italie depuis la retraite de Valentino Rossi, le GP de France est porté par Fabio Quartararo, titré il y a deux ans, et Johann Zarco, candidat régulier au podium : "On l’a vu hier soir sur le show mécanique, Fabio [Quartararo] est venu", s'est réjouit Claude Michy. "Il est ovationné, c’est une rockstar ; il a jeté son casque dans le public, etc. Il a vraiment animé le show mécanique aussi. Donc ce sont des gens dont on a besoin, des gens qui ont été aidés par lé fédération, par nous, depuis quelques années, mais ce sont des gens très reconnaissants, bien élevés."

Le succès de la course du Mans surpasse nettement celle des autres épreuves. Depuis le début de la saison, Portimão a accueilli 67 204 spectateurs le dimanche (123 608 sur les trois jours), Termas de Río Hondo 72 118 pour la course (186 038 sur l'ensemble du week-end) et Jerez 79 625 le dimanche (163 479 sur la totalité de l'événement), tandis qu'Austin n'a pas communiqué ses chiffres de fréquentation.

Le Grand Prix de France est organisé au Mans chaque année depuis la saison 2000 et son contrat actuel lui assure une présence au calendrier au moins jusqu'en 2026.