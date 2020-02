Chute et hématome au bras, la journée difficile de Crutchlow

Alors que les essais continuent d'être difficiles au Qatar dans le clan Honda, Cal Crutchlow n'a pas arrangé les choses avec une chute dans le virage 2 ce soir. Le Britannique n'a ensuite pas pu reprendre la piste, souffrant de légères blessures au bras droit. Le numéro 35 doit donc se contenter de 27 tours et de la 21e position sur la feuille des temps de cette avant-dernière journée d'essais à Losail.

La participation de Crutchlow à la dernière journée d'essais ce lundi n'est pas encore tout à fait garantie, et le pilote LCR Honda devra prendre sa décision demain matin. Après, il l'espère, une bonne nuit de sommeil afin de panser ses plaies.

"Après 27 tours, j'ai chuté au virage 2, j'ai un hématome sur mon bras droit ainsi que des brûlures aux deux bras. Nous avons donc décidé d'interrompre le test aujourd'hui car j'ai vraiment assez mal. Sur l'instant je ne pouvais pas bouger mes doigts car il y a directement eu un gonflement significatif. Nous avons du coup essayé de faire baisser ce gonflement et de l'empêcher d'empirer. J'espère qu'avec un peu de repos je pourrai participer à la dernière journée d'essais demain", a-t-il déclaré.

Avant de terminer au sol, l'objectif était le même que samedi pour Crutchlow et son équipe : améliorer ses sensations en vue du premier Grand Prix de la saison. Alors que Marc Márquez a expliqué ne pas savoir d'où viennent les soucis de la Honda sur le circuit de Losail, Crutchlow tente de rester positif. Ce n'est toutefois pas la première fois que le Britannique se plaint de mauvaises sensations avec l'avant de sa RC213V...

"Avant l'incident, nous avons travaillé dur pour tenter d'améliorer les réglages de la moto et mes sensations avec celle-ci par rapport à hier. Nous n'avons pas pu terminer ce travail, donc j'espère que je pourrai piloter demain car il y a des choses que nous pouvons faire pour améliorer ces sensations, et avec cela nos temps au tour avant la première course."