Pour Ducati, il est "impératif de se battre" jusqu'au bout

Le titre 2021 tend les bras à Fabio Quartararo et un couronnement est possible dès le GP d'Émilie-Romagne, prochaine manche au programme. Pecco Bagnaia, le seul à pouvoir encore le battre, aura besoin de résultats très favorables couplés à des contre-performances du Français pour devenir Champion du monde. Même si les chances du clan italien sont faibles, Gigi Dall'Igna ne veut rien lâcher.

"Il est maintenant impératif de nous battre jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que les chiffres portent leur verdict final", a écrit le directeur général de Ducati Corse dans sa chronique publiée sur LinkedIn. "Nous allons faire de notre mieux pour gagner les prochaines courses, pleinement conscients de l'excellent travail que nous faisons. Nous devons y croire et ne jamais renoncer."

Pecco Bagnaia a perdu quatre points sur Fabio Quartararo au GP des Amériques mais le Turinois a réussi plusieurs dépassements après être passé de la première à la cinquième place dans les premiers tours. Auteur de qualifications décevantes, Jack Miller a aussi pu gagner des positions, jusqu'au quatrième rang même s'il a finalement été classé à la septième place après une fin de course plus délicate.

Le résultat d'Austin a permis à Ducati de faire une bonne opération au championnat des équipes en passant devant Yamaha, mais pas dans celui des pilotes puisque cette course a offert une première balle de match à Fabio Quartararo pour Misano. Dall'Igna juge néanmoins cette course positive, compte tenu du contexte auquel les deux pilotes de l'équipe officielle étaient confrontés.

"Après une analyse approfondie, je pense qu'il faut considérer le résultat d'Austin comme satisfaisant. Une course positive dans laquelle les deux motos et les deux pilotes ont été performants, malgré des stratégies différentes. Cela illustre notre progression sur tous les circuits, bien conscients que si le titre devait nous échapper, ça ne serait pas dû au résultat du dernier GP mais à des situations défavorables ou à des erreurs dans les précédents."

Dall'Igna est satisfait que Miller se voit vite effacé devant Bagnaia : "C'était le meilleur résultat possible et les performances des motos et des pilotes sont rassurantes : je remercie particulièrement Jack d'avoir fait de son mieux avec générosité, en qualifications et en course, avec un état d'esprit que j'apprécie énormément mais qui est aussi un impératif pour un projet commun impliquant toute l'équipe."