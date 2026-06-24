Di Giannantonio assume sa responsabilité pour les points perdus à Brno

En tant que troisième homme du championnat et, à ce jour, leader du clan Ducati, Fabio Di Giannantonio se fixe des objectifs élevés à chaque épreuve qu'il aborde. Aussi, ses deux quatrièmes places à Brno le laissent sur sa faim, et ce d'autant plus qu'il les impute à des erreurs personnelles.

Qualifié en première ligne, c'est à cause de son choix pneumatique que l'Italien pense avoir laissé filer l'opportunité de décrocher un excellent résultat dans le sprint. Il a opté pour un pneu arrière medium, certes le même composé que celui choisi par le poleman Ai Ogura, mais une option moins appropriée que la gomme soft privilégiée par les pilotes Ducati qui allaient le battre.

"J'essaye toujours de voir le positif, mais aujourd'hui il est assez clair qu'on a laissé filer une opportunité", regrettait un Di Giannantonio déçu samedi soir, au micro du site officiel du MotoGP.

"En tant que leader de l'équipe, j'assume toute la responsabilité d'avoir choisi le mauvais pneu. Maintenant que la course est faite, [on peut dire] que le medium, n'était pas le bon choix. On pensait que ça pourrait être une arme pour avoir quelque chose de plus à la fin, mais ça n'a pas été le cas. Donc on a perdu une opportunité, on en tire les leçons et on avance."

Dimanche, il n'était plus question de faire de choix original, et Di Giannantonio a réussi à démontrer le potentiel qui était le sien, notamment en battant record sur record à la fin de la course. C'est une autre erreur qui l'a, selon lui, privé du podium.

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Lorsqu'il lui a été demandé, dans son debrief avec la presse, s'il aurait eu besoin d'un tour de plus pour venir à bout de Pecco Bagnaia, il a en effet répondu en toute franchise : "Non, j'ai besoin d'être meilleur, et ce dans beaucoup de situations. Je ne suis pas parfait, c'est certain."

Pour le pilote VR46, tout s'est joué au départ du Grand Prix lorsqu'il a perdu quatre places en quelques instants. "J'ai fait une erreur dans le premier tour, quand Marc [Márquez] m'a passé. Je voulais vraiment me placer devant lui, et devant tout le monde en fait, or ce manque de patience m'a fait réaccélérer tôt dans le virage 3 et j'ai perdu l'arrière. J'ai ensuite perdu de mon élan pour le virage 4 et pour le virage 5, et j'ai perdu beaucoup de positions. C'est là que j'ai gâché ma course."

"Après, c'est sûr que c'est toujours spectaculaire de remonter. Ça fait un super show, et c'est bien d'avoir signé le record de la course, mais ça ne rapporte pas de points. Il faut que je sois meilleur, que j'apprenne. C'est un week-end lors duquel j'ai appris beaucoup de choses, un week-end où j'aurais, je pense, pu faire mieux en termes de résultats. Le fait de ne pas y être parvenu va me pousser à la réflexion à la maison."

C'est bien d'avoir signé le record de la course, mais ça ne rapporte pas de points.

Ce n'est pas la première fois que Fabio Di Giannantonio affiche une pointe de vitesse très élevée en fin d'épreuve, où il arrive à profiter de gommes encore très performantes pour avaler quelques adversaires en délicatesse. En revanche, il semble être bien moins à l'aise en début de course.

"C'est vrai que, dans la course longue, j'ai toujours un peu de mal dans les premiers tours. On essaye de comprendre ce qu'on peut faire sur la moto parce que son équilibre change pas mal entre le début et la fin, et je suis beaucoup plus rapide à la fin. Mais mis à part ça, je pense qu'aujourd'hui, j'ai juste manqué de patience. J'aurais pu faire mieux de ce point de vue-là."

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Je ne peux pas changer ce qui est fait. Au final, gagner une course c'est aussi ne pas faire ce genre d'erreurs. Il ne s'agit pas juste d'avoir la vitesse. Je pense qu'aujourd'hui, j'avais la vitesse pour me battre face à Ogura et Marc, et aussi Pecco comme on l'a vu, mais je n'ai pas été assez bon pour me mettre en position de gagner la course."

Il se rapproche des Aprilia au championnat

Malgré ces podiums qu'il regrette d'avoir laissé filer, Fabio Di Giannantonio a repris sept points à Jorge Martín et 19 à Marco Bezzecchi, réduisant les écarts en tête du championnat. Il a pour lui sa régularité, un atout qui pourrait jouer en sa faveur sur la durée, ce qu'il reconnaît malgré sa déception.

"Je rentre chez moi avec les médailles en or pour deux quatrièmes places", observe-t-il. "C'est super en termes de régularité, mais pas pour les résultats en eux-mêmes. En revanche, pour un championnat qui est si long que ça, obtenir des quatrièmes places c'est super important quand on ne peut pas faire premier ou deuxième."

"On continue à progresser, à apprendre. C'est un week-end positif de ce point de vue-là, parce qu'on récupère beaucoup de points. Franchement, il y a beaucoup de positif à retirer de ce week-end."