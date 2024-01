Di Giannantonio veut jouer le top 5 "constamment" en 2024

Parmi tous les pilotes qui changent d'équipe cette année, Fabio Di Giannantonio est le seul à rester avec le même constructeur. Son passage de Gresini à VR46 s'inscrit donc dans une certaine continuité puisqu'il continuera à piloter une Ducati, ce qui lui donne l'espoir de rester sur l'excellente lancée de la fin de saison 2023, quand il est devenu un candidat régulier au podium et a décroché une première victoire au Qatar. L'Italien espère être à ce niveau toute l'année en 2024.

"C'est sûr que mon objectif est de faire évoluer ma carrière positivement, donc de faire mieux que toutes mes prestations l'an dernier", a annoncé Di Giannantonio à l'occasion de la présentation de VR46. "La fin de saison a été fantastique et l'objectif sera de repartir à ce niveau, d'être constamment dans le top 5. Ça dépendra des tests dans quelques semaines donc en ce moment, on se concentre pour être aussi prêts que possible à Sepang, résoudre des choses pour le Qatar, et être aussi prêts que possible à partir de la course au Qatar."

Di Giannantonio a changé de statut dans le paddock grâce à son succès à Losail et sa forme étincelante en fin en fin de saison, récompensée par un podium à Phillip Island et un autre à Valence, finalement perdu en raison d'une pression pneumatique trop élevée. L'intéressé assure pourtant que son quotidien a très peu évolué.

"Je suis le même Diggia qu'avant. Plus de gens me connaissent maintenant. On me reconnaît peut-être un peu plus mais je vis dans une grande ville, je vis à Rome donc il y a plus la passion pour le foot, la moto est un peu secondaire. Je suis quelqu'un de complètement normal. Ça n'a pas trop changé pour moi, c'est bien, j'aime être quelqu'un de complètement normal."

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio a commencé à éclore au moment où sa présence en MotoGP était menacée. Son premier coup d'éclat a été une quatrième place au GP d'Indonésie, juste après avoir appris que Marc Márquez allait le remplacer chez Gresini, et il a décroché son premier podium en Australie puis son premier podium au Qatar alors qu'il n'avait pas la certitude de rester sur la grille.

"Sincèrement, je n'ai jamais trop prêté attention à ça", a-t-il remarqué avec le recul, assurant que le besoin de séduire une nouvelle équipe n'avait pas eu de véritable influence sur son niveau en piste. "J'aime la pression parce que c'est parfois bien de l'avoir, ça te motive. J'aime toujours la pression. En ce moment, le principal objectif est juste la moto, bien débuter. Je n'ai pas de sentiment particulier à ce sujet, sincèrement."

Et lorsqu'il est est interrogé sur l'envie de battre Marc Márquez, qui disposera de la même moto que lui cette année, Fabio Di Giannantonio affirme ne pas véritablement se soucier de son successeur chez Gresini.

"Ma motivation est de regarder mes statistiques, quand je vois que je n'ai pas d'étoile à côté de mon nom. C'est ma principale motivation, je veux une étoile à côté de mon nom donc l'objectif est d'être le meilleur et je pense que c'est la meilleure motivation. Marc ou quelqu'un d'autre n'ont pas la capacité de me motiver plus que ça."