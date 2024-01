VR46 révèle les nouvelles couleurs de ses Ducati pour 2024

Nouvelle saison, nouvelle identité visuelle pour VR46 ! Lors d'un événement nommé Fluo Stream, ce qui annonçait la couleur, l'équipe de Valentino Rossi a dévoilé les Ducati que piloteront Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio au cours de la saison 2024 du MotoGP. La cérémonie se tenait au centre des congrès de Riccione en Italie.

Exit Mooney, sponsor principal lors des deux dernières saisons, pour faire place à Pertamina Enduro, marque de lubrifiants détenue par le pétrolier national indonésien. Ce n'est pourtant pas tant le rouge de la marque qui prend place sur les Ducati, mais surtout le jaune fluo historiquement associé à Rossi et jusque-là resté discret sur les motos de son équipe. Très présent à l'avant, ce jaune se mue en blanc sur l'arrière de la machine. Cette livrée est l'œuvre d'Aldo Drudi, qui dessine les casques de Rossi depuis toujours.

"L'histoire de l'équipe est déjà assez longue parce que c'est sa 11e saison", a déclaré Rossi lors de la présentation. "Ce sera la troisième saison en MotoGP, après avoir débuté en Moto3. On a toujours eu de bons partenariats par le passé mais nous sommes particulièrement heureux et fiers de ce partenariat avec Pertamina Enduro parce qu'il sera très important, et parce que l'Indonésie est l'un lieux les plus intéressants pour le MotoGP."

"La passion est incroyable. Si vous passez du temps là-bas, vous verrez tout le monde sur un scooter, comme dans les années 1980 et 1990 en Italie. Ils sont fous et roulent à fond avec des logos VR46, avec le casque, etc ! La passion pour le MotoGP est forte et nous sommes très heureux."

VR46 ne change pas seulement de couleurs cette année mais accueille aussi un nouveau pilote, Di Giannantonio devenant le coéquipier de Bezzecchi. Luca Marini avait pourtant signé un contrat pour rester cette année mais il a finalement eu l'opportunité de rejoindre l'équipe Honda officielle et VR46 a accepté de le libérer. Di Giannantonio était aussi candidat chez Honda après avoir perdu son guidon chez Gresini, récupéré par Marc Márquez, l'homme qui avait libéré la place au sein du constructeur japonais.

Les deux pilotes VR46 ont intégré le cercle des vainqueur en MotoGP l'an passé, après avoir tous deux rejoint la catégorie en 2022. Bezzecchi a remporté trois courses et pris la troisième place du championnat, alors que Di Giannantonio s'est révélé en fin de saison, avec un succès au GP du Qatar. Bezzecchi a un temps été pressenti chez Pramac pour succéder à Johann Zarco, ce qui lui aurait permis d'obtenir une Ducati dans sa spécification la plus récente, mais il a préféré rester dans l'environnement familial de VR46. L'équipe engagera deux Desmosedici version 2023, n'ayant pas réussi à obtenir un modèle plus récent pour Bezzecchi.

VR46 a fait une première incursion en MotoGP en 2021 autour de la moto de Marini, alors pilote Avintia, avant d'engager sa propre structure, vue en Moto3 et en Moto2 par le passé, à partir de l'année suivante, pour aligner deux Ducati. L'année à venir marquera les dix ans de VR46 en championnat du monde, avec une volonté de continuer sa marche en avant.

"C'est une année spéciale pour nous", a commenté Pablo Nieto, team manager de l'équipe, durant la présentation. "On a commencé en Moto3 en 2014, puis on est passés en Moto2 et on est venus en MotoGP. Ce sera une année difficile mais on doit essayer de progresser, faire notre mieux et prendre du plaisir."

"L'objectif de l'équipe est toujours d'essayer de progresser", a ajouté Nieto. "Si vous voyez la saison dernière, elle a été fantastique. Je pense que l'on doit corriger les erreurs que l'on a faites, mais le plus important est de prendre du plaisir. On sait que ce sera très, très dur, beaucoup de pilotes sont très rapides, mais on doit d'essayer d'être performants, de faire partie des protagonistes. On sera heureux si c'est le cas."

La saison 2024 pourrait être sa dernière avec les machines issues des ateliers de Borgo Panigale puisque Yamaha fait son maximum pour convaincre les troupes de Rossi de devenir son équipe satellite.

