Le directeur de l'équipe Yamaha ne s'attendait pas à un tel écart

Les essais de pré-saison ont rendu leur verdict : à Losail, Fabio Quartararo et Álex Rins se sont classés respectivement 14e et 16e, tandis qu'à Sepang, en début de mois, ils étaient 11e et 16e. En Malaisie, le Français avait réussi à abaisser son retard sur le leader à huit dixièmes, mais sur la piste qui accueillera très bientôt le premier Grand Prix du championnat, il a été distancé d'une seconde pleine.

"Nous avons vraiment pu démontrer ici ce que nous avions vu en Malaisie. Nous avons retrouvé ici tous les progrès accomplis là-bas, avec une légère amélioration de la vitesse de pointe, mais l'écart reste important par rapport à nos adversaires", a observé Massimo Meregalli à l'heure de dresser le bilan pour le site officiel du MotoGP.

Et le directeur de l'équipe Yamaha, que l'on sait parfois plutôt adepte de la pensée positive, s'est montré très franc pour évaluer le niveau avec lequel les M1 vont entamer ce championnat : "Franchement, j'espérais que nous aurions pu être plus proches. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que nos adversaires soient capables de faire de tels progrès."

Il est vrai que la feuille des temps a de quoi faire tourner les têtes. Pecco Bagnaia, leader de ces derniers essais, a roulé huit dixièmes sous le record absolu de la piste, établi il y a seulement trois mois par une autre Ducati. Chez Aprilia, le meilleur temps de qualifications de l'an dernier a été battu de neuf dixièmes, et chez KTM l'amélioration a été de 1"1 ! Chez Yamaha, comme chez Honda, il n'y a en revanche pas eu d'amélioration par rapport à cette récente référence.

Certes, la valeur des temps établis pendant des essais hivernaux est très relative, néanmoins la déception de Massimo Meregalli était palpable étant donné que tout le monde a tenté de profiter de cette dernière journée pour évaluer à la fois les performances en termes de rythme et celles sur le tour lancé, ce qui tend donc à dessiner une hiérarchie assez réaliste en vue du premier Grand Prix.

Interrogé sur les progrès recherchés par Yamaha sur le tour qualifs, le directeur de l'équipe a admis qu'il n'y en avait "malheureusement" pas eu. "Notre rythme n'est pas mauvais", a-t-il précisé. "Certes, pas dans le top 3, mais pas mauvais tout de même. Mais ici en particulier, plus encore qu'à Sepang, le retard dans le tour qualifs reste important. C'est vraiment le point sur lequel nous devrions concentrer toute notre énergie car on dit souvent que partir devant apporte beaucoup de bénéfice, alors c'est vraiment un domaine dans lequel nous devons progresser."

Álex Rins s'est classé 16e des deux tests officiels de cette pré-saison. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sur les deux pistes qui ont accueilli ces essais, des progrès ont indéniablement été perçus en termes de vitesse de pointe. Néanmoins, le manque d'adhérence à l'arrière reste un sujet central, au même titre qu'il l'est chez Honda. Si le rythme affiché au moment d'enchaîner les tours est donc plutôt intéressant, les pilotes risquent de continuer à être pénalisés par des qualifications lointaines, du moins pour le moment.

Fabio Quartararo a dit s'attendre à encore "trois ou quatre mois" d'attente avant qu'un changement puisse être réellement perceptible chez Yamaha, le temps que l'ensemble des nouveaux éléments introduits dans le fonctionnement de l'équipe portent leurs fruits, des ingénieurs recrutés chez Ducati à l'effet d'un nouveau système de concessions qui favorisera les marques japonaises par rapport aux européennes. Si d'aucuns le jugent parfois trop négatif dans ses commentaires, le Français a justement tenu à insuffler une pensée positive au moment de clore les essais.

Son nouveau coéquipier, Álex Rins, qui n'a pas roulé à Losail l'an dernier, devait déjà se familiariser avec la piste pendant ces essais, tout en poursuivant son adaptation à la Yamaha et en définissant ses réglages. "J'ai progressé par rapport au premier jour au Qatar, mais on est encore loin. Je suis à 1"1, Fabio à une seconde du premier, alors il faut encore qu'on travaille beaucoup pour réduire ce retard", estimait l'Espagnol au moment de boucler son septième jour de piste ce mois-ci. Et Rins d'ajouter : "Si on veut se battre pour la victoire, il faut qu'on travaille encore plus dur avec l'équipe, mais je pense que la manière dont on travaille est la bonne."

"D'une certaine manière, nous sommes satisfaits parce que tout le nouveau matériel que nous avons introduit cette année nous a apporté un boost de performance", a voulu retenir Massimo Meregalli avant de quitter Losail, satisfait en tout cas par le feedback similaire livré par Quartararo et Rins. "La plupart du temps, les commentaires de nos deux pilotes ont convergé, et c'est essentiel qu'ils travaillent dans la même direction, mais il nous reste du travail à faire."

Les retrouvailles avec la piste se feront dans un peu plus de deux semaines, cette fois pour le premier Grand Prix de la saison, toujours au Qatar. En novembre dernier, Quartararo s'était classé septième de cette course et huitième de la course sprint, avec une qualification à la 14e place.