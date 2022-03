Comme Quartararo, Dovizioso victime d'un souci de pression

Charger le lecteur audio

Comme il le craignait à l'aube du Grand Prix du Qatar, Andrea Dovizioso n'a pas pu faire de miracles en piste au guidon de la Yamaha. Ce premier week-end de course a confirmé ce que l'Italien et les autres représentants de la marque pressentaient depuis le début des tests hivernaux : la moto semble ne pas avoir suffisamment progressé et la saison s'annonce compliquée.

Le #4 n'a jamais évolué si loin depuis qu'il a rejoint le MotoGP en 2008, mais il s'était fait une raison en attendant des améliorations de la part de Yamaha, d'autant qu'il n'avait fait l'an dernier que quelques courses avec un modèle issue de 2019 et recevait cette année la spec 2022 . Qualifié en 20e position sur la grille de départ, il a cependant dû composer avec un problème de pression de pneu inattendu et qui est venu s'ajouter à ses difficultés, exactement comme Fabio Quartararo.

À l'image du Français, le pilote RNF a rencontré ce problème dès les premiers tours et a vu son Grand Prix largement compromis, malgré ses efforts pour faire de bons chronos : "En début de course nous avons eu un problème de pression [de pneu], une chose qui arrive parfois chez Yamaha. Yamaha a un problème avec ça, l'avant glisse bizarrement en ligne droite. Je ne comprends pas, j'ai perdu l'avant deux fois, je suis sorti de la piste. Quand j'ai regardé la pression, j'ai compris pourquoi. C'était le début et c'était très, très mauvais, j'ai perdu beaucoup de temps."

"Après ça, j’ai roulé seul, j'ai été en mesure de commencer à piloter de façon normale et les chronos sont devenus acceptables : 1'55"5, 1'55"4. Ce n'était pas très rapide, mais acceptable, et dans la lignée de ce que nous pouvons faire, mais j'étais vraiment derrière. Et puis j'ai aussi fini mes pneus mais c'est normal au vu de la façon dont on doit piloter la Yamaha actuellement."

Andrea Dovizioso

Ce souci, déjà parfois rencontré par Quartararo l'an dernier, n'avait pas encore eu d'explication à l'issue de la course mais Yamaha y travaillait. "Nous devons comprendre [le problème] et mieux le gérer", a déclaré Dovizioso. S’il estime qu'il ne provient pas directement de la moto, ce souci a "aggravé" les difficultés qu'il rencontre déjà sur sa machine.

"Quand vous avez du mal avec l'avant et que vous ne pouvez pas avoir de la vitesse en milieu de virage, vous utilisez beaucoup le pneu arrière sur l’angle. Vous ne pouvez pas faire ça car vous perdez trop de temps. Ce n'était pas l'idéal", a-t-il expliqué. "C'était vraiment mauvais, surtout le feeling au début."

L'Italien a finalement pu bénéficier des chutes devant lui et remonter jusqu'en 14e position pour marquer deux points. Un résultat encore bien insuffisant à ses yeux : "Les progrès sont obligatoires. Vingt-sept secondes, c'est vraiment beaucoup, ça ne va pas. Nous sommes loin. Je ne veux pas trop parler, parce qu'il faudrait expliquer pourquoi certaines choses arrivent, quelles sont les raisons. Il y a toujours une explication à pourquoi certaines choses se passent bien ou mal. Ce n'est pas le moment de trop entrer dans les détails."

"Mais nous devons clairement progresser car nous étions vraiment distancés", a-t-il poursuivi. "En partant 20e on ne va nulle part. Et de toute façon, l'usure du pneu doit aussi être améliorée car en fin de course [ils étaient usés]. Il y aura des pneus différents en Indonésie, donc là-bas nous partirons tous presque de zéro sur ce point. Mais nous sommes loin, donc il faut forcément faire mieux."

Avec Léna Buffa