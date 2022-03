Ducati s'agace des "conneries" sur son changement de moteur

Charger le lecteur audio

Les représentants de l'équipe Ducati officielle n'utiliseront pas le moteur 2022 développé par la marque, contrairement aux autres pilotes disposant de la dernière version de la machine, le duo de Pramac et Luca Marini chez VR46. Selon nos informations, Pecco Bagnaia n'était pas satisfait des sensations données par le nouveau V4 et a demandé à repasser sur le moteur 2021, doté de certaines évolutions, et la décision a également affecté Jack Miller puisque le règlement l'obligeait à avoir la même spécification.

Cette décision peut donner l'impression d'un retour en arrière mais Davide Tardozzi n'a pas apprécié certains commentaires. Pour le team manager de l'équipe officielle, il s'agit simplement d'un choix technique entre différentes versions disponibles, validé par les deux pilotes.

"Je ne sais pas pourquoi les gens critiquent, critiquent et critiquent tout le temps Ducati", a déploré Tardozzi, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Pecco n'a pas dit 'le moteur 2022 est mauvais, je veux le 2021'. Ce sont des conneries, je tiens à le dire, parce que nous avons juste donné une spécification différente à Pecco."

"On a la possibilité de gérer les moteurs pour se rapprocher du style de pilotage du pilote, et ce moteur est plus proche du style de Pecco, mais aussi de celui de Jack. Les autres étaient satisfaits d'une autre spécification et c'est ce qu'il s'est passé."

"On sait qu'un autre constructeur [Honda] avait trois spécifications différentes à Sepang. Pourquoi tout le monde ne va pas voir cette marque pour demander ce qu'utilise Marc Márquez ou un autre de leurs pilotes ?"

Interrogé sur la spécification précise du moteur choisi par Bagnaia, et s'il s'agissait bien du moteur 2021, Tardozzi a botté en touche : "Je suis satisfait du choix des pilotes et je pense que nous avons donné les meilleures possibilités à tous les pilotes", a-t-il simplement répondu. "On verra comment se passera le début de saison et comment elle se terminera. Ça sera une saison très dure parce qu'il y a beaucoup de motos et de pilotes très performants."

"Je pense qu'on a fait des essais hivernaux différents cette année", a ajouté Tardozzi, mettant en avant le travail technique de fond effectué pour sélectionner les meilleures solutions techniques : "On n'a jamais visé les chronos, on a travaillé parce que les tests hivernaux se résumaient à cinq jours cette année. On s'est concentrés sur le développement. On verra au Qatar si on a fait un bon travail."