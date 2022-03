Bagnaia renonce au moteur 2022 et repasse sur l'ancienne version

Charger le lecteur audio

L'équipe Ducati officielle ne va finalement pas utiliser le moteur qu'elle a développé pendant deux ans. Pecco Bagnaia a renoncé à cette version du V4 italien pour repasser sur celui utilisé en 2020 et 2021, néanmoins mis à jour et déjà évalué au test de Mandalika le mois dernier. La décision affecte aussi Jack Miller, le règlement l'obligeant à utiliser le même moteur que son coéquipier, mais ne concerne pas les autres pilotes de la marque.

Lors des différents tests du moteur 2022, Bagnaia n'a visiblement pas retrouvé les sensations qui étaient les siennes dans la dernière partie de la saison dernière, quand il s'est imposé quatre fois en six départs. C'est en accord avec les ingénieurs de Ducati que l'ancien moteur a été intégré dans la Desmosedici GP22, modifiée pour rendre cela possible.

Plusieurs pilotes jugeaient le comportement du nouveau moteur brutal : "Je sais que Martín trouve [...] qu'au niveau de l'accélération ça pourrait être un petit peu plus progressif", précisait Johann Zarco au terme du test de Sepang. "C'est plus une sensation sur le pneu arrière que j'ai évoquée. Ça ne me choque pas trop, mais je le traduis par d'autres sensations qui, surtout en pneus usés, me posent encore des difficultés."

Zarco pensait que le travail sur l'électronique permettrait de corriger le souci mais Bagnaia n'a visiblement pas été de cet avis et les pilotes de l'équipe d'usine rouleront donc sur une machine hybride toute l'année, puisque seul Aprilia, unique constructeur à disposer des concessions règlementaires, a le droit de faire évoluer son moteur durant la saison. Pour les autres marques, les choix faits pour Losail vaudront donc pour l'intégralité de la saison.

Chez Pramac, Johann Zarco et Jorge Martín conserveront en revanche le nouveau moteur, tout comme Luca Marini, le cinquième pilote à disposer d'un modèle 2022 parmi l'armada Ducati. Les autres pilotes de la marque, Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio chez Gresini, ainsi que Marco Bezzecchi pour le compte du team VR46, seront alignés sur la Ducati 2021.

La firme italienne est décidément au cœur des discussions techniques avant le début de la saison, puisque son holeshot device avant, désormais utilisable durant un tour lancé et plus seulement au départ, concentre l'attention de la concurrence. Selon Sky Italia, les cinq autres constructeurs réclament son interdiction en 2023, rejoignant la position de Marc Márquez, qui estime que les nombreuses manipulations demandées aux pilotes suscitent un danger.