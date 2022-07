Ducati et Aprilia ne songent pas aux consignes pour contrer Quartararo

Charger le lecteur audio

Pendant que Yamaha s'illustre par sa dépendance à Fabio Quartararo, seul homme capable de décrocher de bons résultats avec sa machine, Ducati est confronté au problème inverse, une abondance de pilotes en lutte pour les premières places et susceptibles de se priver les uns les autres de précieux points dans la lutte avec le Français pour le titre mondial.

Quartararo est l'unique pilote Yamaha à avoir décroché des podiums cette année, Honda et Suzuki se sont également limités à un seul pilote sur la boîte, tandis qu'Aprilia et KTM y ont placé les deux représentants de leur équipe officielle. Chez Ducati, ils sont déjà six à avoir quitté les circuits avec un trophée dans leurs bagages, une statistique naturellement facilitée par la présence en nombre des Desmosedici, au nombre de huit sur la grille.

Avec ses statuts de vice-Champion du monde 2021 et de pilote officiel, Pecco Bagnaia a naturellement une étiquette officieuse de leader mais cette dernière ne se reflète pas véritablement au championnat. Le natif de Turin est quatrième, à huit points de Johann Zarco avec la même moto, et seulement un point devant Enea Bastianini, vainqueur comme lui à trois reprises cette année et qui avait l'avantage avant Assen. Au Mans, les deux Italiens se sont même battus pour la victoire et Bagnaia a chuté peu après, perdant de gros points dans l'opération.

L'écart avec Jack Miller, relégué à 15 unités de son coéquipier, est plus net mais Ducati n'a pas l'intention d'imposer des consignes à ses pilotes. Le seul mot d'ordre est d'éviter un remake de Termas de Río Hondo 2016, quand Andrea Iannone avait mis Andrea Dovizioso hors course avec une attaque manquée à quelques virages de l'arrivée.

"Il y a un écart avec les deux pilotes d'usine mais en principe, hormis exceptions, on n'a jamais donné de consignes d'équipe", a déclaré Paolo Ciabatti, directeur général de Ducati Corse. "Bien sûr, si on est à la dernière course, qu'un pilote n'a aucune chance de gagner et l'autre si, on doit penser à une stratégie mais c'est une exception et on n'y est pas. On ne donnera pas de consignes d'équipes."

Pecco Bagnaia et Enea Bastianini au Mans

"On donne juste des indications à nos pilotes, à savoir d'éviter des dépassements extrêmes les uns sur les autres car on se souvient encore de l'expérience de l'Argentine avec Dovizioso et Iannone il y a quelques années et on voudrait éviter une situation similaire, mais c'est tout."

"La seule chose est de dire à nos pilotes de respecter un peu plus les pilotes de la même marque et de ne pas tenter de manœuvres extrêmes si c'est possible, mais pour le reste ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils peuvent gagner une course, ils gagnent une course."

Pas de "consigne claire" chez Aprilia

La question se pose également chez Aprilia malgré une situation bien différente. En attendant le début de son association avec RNF la saison prochaine, le constructeur de Noale ne dispose que de deux machines et Aleix Espargaró est de loin le mieux placé au championnat, étant le principal rival de Fabio Quartararo avec plus du double des points inscrits par Maverick Viñales.

Aleix Espargaró et Maverick Viñales au Sachsenring

Ce dernier est en revanche dans une phase ascendante avec la RS-GP : il était au contact de son coéquipier avant de voir sa course stoppée par un souci de variateur de hauteur au Sachsenring, et a décroché son premier podium avec cette machine une semaine plus tard à Assen. Viñales semble maintenant en mesure de priver Espargaró de quelques points mais comme chez Ducati, Paolo Bonora exclut des consignes et fait confiance à ses pilotes.

"Au Sachsenring, [Viñales] a poussé fort", a précisé le manager d'Aprilia Racing. "Il avait le nouveau pneu medium, contrairement au reste des pilotes dont la majorité avait le hard, et il était très en confiance pendant la course. Au final, pour être honnête, il a envisagé d'attaquer Aleix ! Comme vous avez pu le voir dans son rythme de course, s'il n'avait pas eu de souci avec son variateur arrière, il se serait probablement mêlé à la lutte à la fin de la course."

"Pour le moment, il n'y a pas de consigne claire ; nous laissons les pilotes faire ce qu'ils veulent. Ils sont tellement amis qu'ils comprennent très bien [comment] piloter," a ajouté Paolo Bonora. Et visiblement, Viñales est sur la même longueur d'ondes, puisqu'il s'est déjà dit prêt à jouer le jeu.

Avec Charlotte Guerdoux et Léna Buffa