Ducati veut attendre l’été pour choisir le coéquipier de Bagnaia

On pensait que les places les plus importantes que Ducati a à proposer seraient toutes attribuées entre les rendez-vous du Mugello et de Barcelone. Paolo Ciabatti a cependant tempéré les attentes en annonçant un délai supplémentaire pour que le line-up de l’équipe d’usine soit fixé cet été.

"La décision, nous la prendrons plus tard", a déclaré le directeur sportif de Ducati Corse, à GPOne. "L’objectif à présent est d’avoir à la fois Enea [Bastianini] et Martín avec Ducati en 2023. Ensuite, pendant l’été, avec quelques Grands Prix de plus à disposition, nous prendrons la décision que nous pensons être la meilleure pour le line-up des équipes Ducati."

La nuance tient donc dans le fait que Ducati souhaite opérer en deux temps. D’abord, signer un nouveau contrat avec chacun des deux pilotes actuellement dans le viseur de la direction, puis dans un second temps leur attribuer une place soit dans l’équipe d’usine, soit dans une équipe satellite du groupe, vraisemblablement Pramac Racing. À condition, bien sûr, que cette solution leur convienne, or Jorge Martín ne fait aucun mystère de son souhait de rejoindre l’équipe officielle, destination qu’il estime mériter.

Rapidement, une fois la saison lancée, il a été clair que ce poste aux côtés de Pecco Bagnaia, déjà confirmé, se jouerait entre Jorge Martín, rookie très percutant l’an dernier et Enea Bastianini, vainqueur dès la première course, alors que Jack Miller semble devoir se contenter d’une offre que la direction de Ducati elle-même estime décevante à ses yeux.

Entre les deux pilotes opposés en duel pour cette promotion, tout diffère actuellement : l’un est doté d’une moto de la saison passée, aboutie et d’emblée performante, l’autre bénéficie d’une machine identique à celle des pilotes d’usine mais qui a nécessité une mise à niveau à l’entame du championnat. Tandis que Martín oscillait entre malchance et tâtonnements avec la GP22, avec un grand nombre de chutes et un seul podium, Bastianini a cumulé trois victoires et occupé la tête du championnat jusqu’au Portugal. Aujourd’hui encore, malgré deux chutes en quatre courses, il ne compte que 28 points de retard sur Fabio Quartararo, là où Martín pointe seulement 15e, 63 unités plus loin.

L’Espagnol ne peut masquer sa déception, de toute évidence agacé par la situation. "Avec la GP21, j'ai fait des pole positions, j'ai obtenu une deuxième place et gagné une course, et maintenant je suis 11e et je manque de tomber à chaque virage donc il y a quelque chose qui ne va pas", pestait-il avant même de perdre quatre places de plus avec la course du Mugello.

"Je pense que mon potentiel est bien plus élevé que celui que je montre", martelait Martín, rêvant à un meilleur traitement. "Je continue de penser que ma place est dans une équipe officielle. Pour le moment, mon objectif est évidemment de revenir au niveau que j'avais et de trouver une base qui me correspond parce que je ne me sens pas super à l'aise actuellement sur la Ducati. Mais je continue de penser que je mérite et que je dois être dans une équipe officielle."

Si le management du pilote madrilène a été en contact avec Honda, avec qui il a remporté son titre Moto3 en 2018, il semble bel et bien que c’est à Joan Mir que reviendra la place de coéquipier de Marc Márquez l’an prochain. Concrètement, si Jorge Martín veut une place dans une équipe d’usine, les options sont donc très limitées, Aprilia ayant validé son binôme et Yamaha étant en passe de le faire. Ne resterait tout au plus que la voie KTM, où des changements sont à l’étude, si son souhait ne pouvait être assouvi chez Ducati.

Pour Carlo Pernat, manager d’Enea Bastianini, c’est bel et bien vers le pilote italien que va pencher la balance. "En voyant que Bastianini fait un début de championnat fantastique, je crois que Martín a compris qu’il n’a plus que peu de chances d’intégrer l’équipe officielle, au vu de la situation actuelle. Pour être clair, Bastianini a 70-80% de chances d’intégrer l’équipe officielle", estime-t-il pour GPOne.

Si Enea Bastianini apparaît bel et bien en position de force aujourd’hui, encore faut-il voir si le délai de réflexion que s’accorde Ducati va confirmer son bon élan. Car cela peut aussi se révéler être une dernière chance offerte à Jorge Martín de gagner ce ticket d’entrée vers le team officiel dont il rêve.

Avec Charlotte Guerdoux