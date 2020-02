Honda en crise ? Ducati rappelle qu'ils ont un atout nommé Márquez

Les essais hivernaux étaient sur le point de se conclure, lundi à Losail, lorsque Honda a créé la sensation en confiant à son leader une machine datant de 2019, venue tout droit du stand de Takaaki Nakagami, seul pilote de la marque à ne pas disposer de la dernière version de la RC213V. Marc Márquez lui-même a admis que l'équipe avait été "perdue", mais que cette ultime journée de travail avait finalement permis de mettre le doigt sur le problème.

"Cette année, nous nous sommes perdus, mais contrairement à 2015, où nous avons commencé la saison en étant perdus, nous avons pu localiser et isoler le problème. Essayer la moto de 2019 nous a permis de faire des comparaisons en partant de zéro, comme si c'était le premier jour de la pré-saison, et de partir de là", a-t-il expliqué. "L'un des doutes que nous avions portait sur les nouveaux pneus, mais quand nous les avons testés avec la moto de 2019, nous avons vu que ce n'était pas le problème."

Le nouveau pneu arrière introduit cette année a en effet changé la donne aux yeux de plusieurs pilotes, et notamment dans les camps Honda et Ducati. Danilo Petrucci le concède : "Je ne sais pas ce que fait Honda, mais il est certain que les cartes ont été pas mal redistribuées et nous aussi on a été en difficulté à Sepang, on n'est pas dans la meilleure condition à l'heure actuelle." Le pilote italien n'est toutefois pas dupe : "Les problèmes des Honda, Marc les a résolus plusieurs fois alors on va attendre la course avant de dire qu'ils ont des problèmes !"

"C'est particulier", reconnaît Andrea Dovizioso après avoir vu son adversaire opérer ce retour en arrière en reprenant le guidon de son ancienne machine lors de la dernière journée de l'intersaison. "Normalement quand on fait des essais de ce type c'est parce que ce qui est arrivé n'est peut-être pas aussi au point qu'espéré, alors on fait des essais pour avoir des confirmations et prendre les bonnes décisions car il faut homologuer certaines choses avant de commencer la saison."

"Mais de la part de Marc, il faut toujours s'attendre à tout... Alors on ne l'a pas trop vu pendant les tests, mais il sera là", sourit cependant le vice-Champion du monde. Il faut dire que Dovizioso est parfaitement réaliste sur les ressources de celui qui l'a battu trois ans de suite au championnat, et notamment en 2019 où il a réussi le tour de force de réaliser une saison record en "contournant" de son propre aveu les problèmes déjà posés par la Honda.

Aussi, si l'on a eu tôt fait de parler de "crise" chez les détenteurs de la couronne, les hommes de Ducati, eux, ont tous rappelé d'une même voix que le constructeur qui enchaîne les titres en MotoGP a toujours un atout qui l'en prémunit, quelles que soient les difficultés que peut poser sa machine. Et cet atout s'appelle Marc Márquez.

"Qu'il y ait une crise Honda ou pas, moi je n'ai jamais vu de crise de Márquez", a souligné Davide Tardozzi team manager de l'équipe Ducati au micro de Sky Italia. "Leur gros avantage, c'est d'avoir Marc Márquez. Peut-être qu'ils peuvent avoir quelques problèmes parce que Marc ne s'adapte pas à la nouvelle moto. Mais c'est un grand champion, il l'a démontré, et je crois que quand nous reviendrons ici pour la course il en sera l'un des protagonistes."

"Probablement souffre-t-il aussi de l'intervention qu'il a subie à l'épaule pendant l'hiver. Il pensait que l'hiver serait plus calme que celui de l'année dernière", a ajouté Davide Tardozzi. Et c'est effectivement un paramètre qui a pesé dans la préparation de Márquez mais aussi de Honda, comme l'ont admis le pilote espagnol et son team manager. Mais le #93 a aussi prévenu : désormais il va bien physiquement et il se sent prêt. La concurrence n'a donc qu'à bien se tenir.