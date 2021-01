Ducati prolonge avec le MotoGP jusqu'en 2026

Une semaine après KTM, c'est au tour de Ducati de confirmer son engagement à long terme en MotoGP. La marque italienne, présente dans la catégorie depuis 2003, s'est engagé avec la Dorna, promoteur du Championnat du monde, pour un nouveau cycle courant jusqu'à la saison 2026. Le précédent accord prenait fin à l'issue de l'année 2021.

"Nous sommes heureux de confirmer notre engagement en MotoGP jusqu’à la fin de l’année 2026", déclare Gigi Dall'Igna, manager de Ducati Corse. "Ces dernières années, la Desmosedici GP a démontré être l'une des machines les plus performantes de la grille, et le titre mondial des constructeurs 2020 en a apporté une preuve supplémentaire. Même si le règlement de cette année ne nous permettra pas de développements techniques significatifs, nous allons aborder la saison 2021 avec la même passion et la même implication. Le but est de nous battre pour le titre en MotoGP avec nos nouveaux pilotes et de préparer le terrain pour la suite de notre engagement dans le championnat."

Ducati est la marque la plus représentée en MotoGP, fournissant ses machines à trois structures. Dans l'équipe officielle, Jack Miller et Pecco Bagnaia, déjà équipiers au sein du team Pramac depuis deux saisons, sont promus et succèdent à Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci. Pramac fera rouler Johann Zarco et Jorge Martín, cinquième du Moto2 la saison passée. Le team Avintia alignera de son côté les deux premiers du Moto2, Enea Bastianini et Luca Marini. Ce dernier portera les couleurs du team VR46 détenu par son demi-frère, Valentino Rossi.

Ducati n'a pas précisé si les accords avec Pramac et Avintia seront prolongés après la saison 2021 mais avec une force de frappe si importante sur la grille, sécuriser la présence de la marque de Bologne était essentiel pour Carmelo Ezpeleta. "Dorna Sports est fier de la poursuite du partenariat avec Ducati et remercie l’usine pour sa loyauté envers le championnat", commente le directeur général de la Dorna. "C’est un honneur d’avoir accompagné la marque italienne légendaire à travers plusieurs étapes importantes et nous sommes ravis de partager ce nouvel épisode de son histoire avec les pilotes d'avenir que sont Jack Miller et Pecco Bagnaia. Leur potentiel et leur talent seront vraiment un atout pour le Championnat du monde de MotoGP FIM 2021 qui s’apprête à débuter."

Malgré une saison 2020 troublée par les tensions entre le management de Ducati et Dovizioso, la marque a remporté le titre des constructeurs, son premier depuis 2007, année au cours de laquelle Casey Stoner a été sacré chez les pilotes au guidon de la Desmosedici. En 18 ans de présence en MotoGP, Ducati a décroché un total de 51 succès et de 160 podiums.

"La compétition a toujours été un élément fondamental de la marque Ducati et elle le restera à l'avenir", souligne Claudio Domenicali, directeur général de Ducati Motor Holding. "En fait, elle représente non seulement un moyen de nourrir la passion et l'enthousiasme des Ducatisti partout sur la planète, mais elle est également un laboratoire de recherché avancé, où les matériaux les plus sophistiqués et les méthodes de conception les plus innovantes sont testés. C'est également le terrain sur lequel nos jeunes ingénieurs font leurs armes pour fournir à nos clients des motos à la pointe de la technologie et de l'émotion, comme la Superleggera V4 et la Multistrada V4 l'ont montré récemment. Les deux modèles, bien qu'étant des déclinaisons très différentes, profitent de l'expérience fondamentale acquise en MotoGP."

"Ce nouvel accord le confirme et au moment où nous continuons à renforcer notre gamme en dehors du monde des motos sportives, les machines consacrées à la piste et haute performance restent un élément central pour Ducati. Je tiens à remercier Dorna Sports et, en particulier, Carmelo Ezpeleta pour leur excellent travail année après année, qui a fait du MotoGP une plateforme médiatique véritablement extraordinaire."

Suzuki, Yamaha, Aprilia et Honda doivent encore formaliser leur présence après la saison 2021. Concernant les équipes, Gresini est la seule à avoir annoncé le renouvellement de son engagement, en reprenant un statut de team indépendant, même si un partenariat avec Aprilia pourrait être maintenu.