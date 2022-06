Ducati a promis à Miller de ne pas l'écarter du développement

Charger le lecteur audio

Sachant que Ducati ne le conserverait pas pour la saison prochaine pour faire place à un pilote plus jeune, Jack Miller a vite trouvé un point de chute en s'engageant avec KTM pour deux saisons. L'Australien ne s'était pas encore exprimé sur son changement d'équipe et le sujet a été longuement évoqué en conférence de presse au Sachsenring ce jeudi.

"Avant tout, je suis très content que ça soit fait et d'être là deux ans de plus, vous devrez me supporter un peu plus longtemps !" s'est amusé Miller, ne cachant pas une certaine émotion de savoir que son aventure en rouge va prendre fin : "Je suis chez Ducati depuis pas mal de temps, cinq ans."

"L'expérience avec eux a été incroyable, beaucoup de bonnes courses ensemble, beaucoup de hauts et beaucoup de bas mais je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai appris et d'avoir eu l'opportunité de rouler non seulement chez Pramac, avec un programme complet, puis de monter dans l'équipe d'usine, de passer deux ans ici. L'expérience a été incroyable et je n'y changerai rien. Pour la suite, je suis impatient d'être dans un nouveau bon projet, avec beaucoup de gens qui ont faim. Ça semble bon."

Ce nouveau projet débutera au plus tôt par la journée de test prévue à Valence en fin d'année et au cours des cinq prochains mois, Miller va donc continuer à représenter Ducati, une marque qui compte beaucoup pour lui et qu'il souhaite quitter sur un bonne note : "C'est un peu bizarre parce qu'on a annoncé tout ça assez tôt et que je partirai en fin d'année, il reste beaucoup de week-ends. Ça se passera bien."

"Avant l'annonce, je suis allé voir le management et Pecco et j'ai discuté avec eux, je leur ai dit ce qui allait se passer et où on en était. C'était déjà un peu émouvant parce que j'ai longtemps voulu piloter la Ducati rouge, et c'est émouvant de la quitter. Comme je l'ai dit, de bons moments nous attendent et il reste 12 courses. Je vais encore être un pilote Ducati d'usine pendant 12 courses."

Jack Miller a remporté deux courses avec Ducati en 2021

Miller s'attend à ce que Ducati joue le jeu jusqu'au bout en continuant à lui fournir les dernières évolutions, malgré le risque que ces connaissances bénéficient ensuite à KTM : "On en a discuté et je dois dire que l'une des choses les plus importantes chez Ducati et dans leur gestion des choses, c'est qu'ils restent à tes côtés par rapport à ces choses. On le voit avec le soutien qu'ils donnent aux équipes satellites."

"Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse] sait que si on donne tout, il fournira ce qu'il faut parce qu'au final, ils veulent gagner et veulent les meilleurs résultats. Il m'a dit que ça n'allait pas s'arrêter et qu'ils prendraient soin de moi jusqu'à la fin de l'année."

Miller a "beaucoup de choses à donner" à KTM

Malgré ces adieux à Ducati qui s'annoncent difficiles, Jack Miller est également heureux de se lancer dans un nouveau défi avec KTM. "Je suis très content et excité de ce qui m'attend", a-t-il confié. "Pour moi, c'est une opportunité incroyable de changer un peu d'univers et d'essayer quelque chose de différent."

Changer d'univers sans pour autant découvrir un terrain totalement inconnu puisque Miller retrouvera Francesco Guidotti, son ancien patron chez Pramac désormais au même poste chez KTM, et Fabiano Sterlacchini, ancien bras droit de Gigi Dall'Igna maintenant en charge du développement pour le constructeur autrichien. La présence de ces hommes clés a été importante dans sa décision.

"Il ne faut pas lire dans les pensées pour savoir que j'ai une bonne relation avec Aki Ajo, mon manager [et patron de l'équipe la plus proche de KTM en Moto2], Francesco, etc", a précisé Miller. "J'ai une très bonne relation avec beaucoup de monde. Je pense que vous pouvez demander à tous ceux avec qui j'ai travaillé par le passé, je sens que peu de gens auront des choses négatives à dire sur moi, et j'aime ça."

Francesco Guidotti

"Même si on se pose beaucoup de questions, je n'ai des problèmes avec personne. J'essaie de partir en bons termes et la décision a évidemment été influencée par le fait que je connais beaucoup la structure, leur façon de travailler, et la présence de Francesco est un pas de plus dans ma direction."

"J'ai étudié mes options et à mon âge, 27 ans, j'ai fait beaucoup de choses et je sens que j'ai encore beaucoup à donner. Beaucoup de choses sont entrées en compte, ce n'était pas juste blanc ou noir. Beaucoup de choses ont fait que j'ai considéré qu'il s'agissait de la meilleure option pour moi."