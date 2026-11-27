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Ducati réagit à la retraite de Marc Márquez : "C'est un véritable choc"

Davide Tardozzi et Gigi Dall'Igna ont livré leurs premières réactions après l'annonce surprise, vendredi matin, de la retraite de Marc Márquez.

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Publié: 27 nov. 2026, 16:41

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lorsque Marc Márquez a provoqué une onde de choc dans le monde des sports mécaniques en annonçant sa retraite vendredi matin, les dirigeants de Ducati savaient à quoi s'attendre. Mais le constructeur n'a finalement pas été prévenu très longtemps avant le public, qui a découvert la nouvelle sur les écrans de télévision.

Le premier dirigeant de Ducati à avoir été informé de la retraite de Márquez est son directeur général et responsable technique, Gigi Dall'Igna. Mais il n'a appris la nouvelle que jeudi soir. Davide Tardozzi, directeur de l'équipe, a ensuite été mis au courant par Dall'Igna.

Márquez avait signé un contrat pour poursuivre l'aventure avec Ducati pendant deux saisons supplémentaires. La marque doit désormais lui trouver un remplaçant dans l'équipe d'usine, parmi un nombre limité de candidats. Dans l'idéal, un accord devra être conclu avant le premier test de la saison 2027, mardi prochain.

"C'est un véritable choc", n'a pas caché Tardozzi sur le signal international du MotoGP. "C'est dommage, car je sais que cette annonce en novembre est regrettable, mais au bout du compte, nous devons comprendre que c'est la meilleure décision pour lui."

Tardozzi a ajouté qu'il était au courant des problèmes de diplopie de Márquez, que le pilote n'a évoqués publiquement que ce vendredi.

"Oui, nous connaissions son problème, car il a toujours été très franc avec nous sur ce sujet. C'est pour cela que nous savons que c'est la bonne décision."

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De son côté, Dall'Igna a livré ses impressions au micro du diffuseur DAZN, estimant que la retraite de Márquez était une perte pour toutes les parties concernées.

"Ce sera certainement difficile de regarder le MotoGP sans Marc, mais Marc passe lui aussi à côté de beaucoup de choses", a déclaré Dall'Igna. "Car c'est lui qui a décidé de s'arrêter alors qu'il avait encore envie de continuer."

"Ce n'est pas qu'il le souhaitait, mais il commençait à ressentir le poids de tout ce qu'il avait traversé. Nous devons respecter la décision du pilote. C'est le plus grand champion qui soit. Ce week-end est l'occasion idéale de lui rendre hommage."

Dans cette optique, Dall'Igna a précisé qu'il ne comptait pas se préoccuper du remplacement de Márquez avant la fin de ce week-end d'adieux.

"C'est vrai que nous devons désormais envisager de recruter un autre pilote, mais nous avons un peu de temps pour y réfléchir. Cela ne change rien que nous nous penchions sur la question aujourd'hui ou lundi. Je préfère y réfléchir lundi et me concentrer sur Marc pour le moment."

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