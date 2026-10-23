MotoGP GP d'Australie

Ducati répond à Aprilia sur les consignes d'équipe : "Ils font ce qu'ils veulent"

Ducati a réagi aux déclarations d'Aprilia sur l'éventualité de recourir prochainement à des consignes d'équipe, alors que la lutte pour le titre entre les deux constructeurs italiens s'intensifie.

Rachit Thukral

Publié: 23 oct. 2026, 08:49

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ducati affirme ne pas s'inquiéter de la possibilité qu'Aprilia mette en place des consignes d'équipe lors des dernières manches de la saison 2026 de MotoGP, estimant que son rival peut faire "ce qu'il veut".

À cinq manches de la fin de la saison, le championnat peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre, Jorge Martín ne comptant que deux points d'avance sur Marc Márquez.

Compte tenu de l'enjeu, la question des consignes d'équipe a été régulièrement soulevée, notamment chez Aprilia, qui vise son premier titre mondial dans la catégorie reine.

Ducati ne semble pas vraiment en mesure de demander à ses pilotes d'aider Marc Márquez, l'Espagnol de 33 ans disposant d'une confortable avance sur ses coéquipiers au guidon de la Desmosedici.

Dès vendredi, le pilote de 33 ans avait déclaré que "si l'on est rapide, on n'a pas besoin de consignes d'équipe", dans ce qui ressemblait à une pique directement adressée à Jorge Martín, qui n'avait terminé qu'au troisième rang parmi les quatre pilotes Aprilia lors de la dernière manche, en Indonésie.

Ducati a désormais adopté une position similaire, affirmant que ses pilotes restent libres de se battre entre eux.

"J'aimerais reprendre ce que Marc a dit : 'Si l'on est rapide, on n'a pas besoin d'aide'. C'est tout", a déclaré Davide Tardozzi, directeur de l'équipe Ducati, au site officiel du MotoGP.

Interrogé sur le fait que le recours à des consignes d'équipe pourrait diminuer la valeur du succès d'Aprilia, Tardozzi a répondu : "Nous savons que nos adversaires sont très forts, mais, au bout du compte, nous cherchons uniquement à obtenir les meilleurs résultats possibles pour Marc. C'est tout."

Aprilia explique sa position

Jorge Martín (Aprilia)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après avoir réalisé un retentissant quadruplé en Indonésie, Aprilia a reconnu pour la première fois envisager de mettre en place des consignes d'équipe, sans toutefois préciser à quel moment.

À la veille du Grand Prix d'Australie, les dirigeants de la marque de Noale se sont réunis avec leurs quatre pilotes à Phillip Island afin de leur rappeler les règles de conduite à respecter en course.

Aprilia a clairement indiqué qu'il était encore trop tôt pour recourir à des consignes d'équipe, soulignant que la priorité était d'éviter que ses pilotes ne se percutent et n'offrent des points à leurs rivaux.

Toutefois, alors que les écarts sont infimes lors de la dernière année du cycle des moteurs de 1000 cm³, Aprilia sait que le moindre point peut faire la différence dans la lutte pour le titre.

"L'objectif est clair, mais nous ne voulons rien dire au sujet des consignes aux pilotes", a déclaré Paolo Bonora, directeur de l'équipe Aprilia, au site officiel du MotoGP.

"Nous n'avons rien dit au sujet des consignes aux pilotes parce que nous voulons que tous les pilotes Aprilia soient devant."

"Nous savons que tous ensemble, nous pouvons accomplir quelque chose de vraiment exceptionnel. Nous n'avons rien dit en Indonésie."

"Hier, comme d'habitude, nous avons organisé une réunion avec les quatre pilotes, en leur disant clairement que, comme lors des premières courses, le maître mot était le respect, rien que le respect. Ne prenez pas de risques avec les pilotes qui disposent de la même moto."

"Si vous devez dépasser quelqu'un, assurez-vous de le faire dans un endroit où la manœuvre est sûre. Mais chacun a le potentiel nécessaire. Et si les pilotes Trackhouse veulent gagner, ils le veulent autant que nous. Nous leur en laissons la possibilité parce que nous savons que les quatre pilotes peuvent accomplir quelque chose de spécial."

"Lors de cette réunion, nous avons été très clairs : aucune consigne pour le moment. Il n'y a actuellement aucune raison d'empêcher l'un d'entre vous de gagner. Le seul message clair, comme nous vous l'avons dit après la quatrième manche, est de respecter votre coéquipier ainsi que vos collègues de Trackhouse. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de bien, sans prendre de risques."

Interrogé plus précisément sur le moment où de telles consignes pourraient être mises en place, Bonora n'a pas donné d'échéance précise.

"Pour le moment, nous n'avons rien défini à ce sujet", a-t-il déclaré.

"Nous avons la possibilité d'accomplir quelque chose de vraiment exceptionnel pour la première fois, et il ne serait pas très judicieux de ne pas agir si les choses sont claires, avec un, deux ou cinq points d'écart, et que cette possibilité existe. Pourquoi pas ?"

"Mais pour le moment, il n'y a pas de consignes claires aux pilotes."

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