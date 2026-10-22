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Marc Márquez estime à 70% ses chances de prendre sa retraite d'ici trois ans

Marc Márquez a accepté d'évoquer son avenir en MotoGP, et la manière dont il aborde différemment les choses depuis sont titre mondial 2025.

Oriol Puigdemont

Publié: 22 oct. 2026, 15:40

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Photo de : Alex Farinelli

Au cours d'un long entretien accordé à Motorsport.com à Phillip Island, Marc Márquez a estimé à 70% les chances qu'il prenne sa retraite à l'expiration de son prochain contrat avec Ducati. Il assure qu'il partira "en homme libre", qu'il ait remporté d'autres titres ou non.

L'an dernier, à la veille du premier Grand Prix de la saison au Qatar, l'Espagnol avait été catégorique lorsqu'on lui avait demandé où il se voyait dans trois ans : "Exactement là où je suis aujourd'hui : en course."

Depuis cette réponse, donnée dans les jardins de l'hôtel Ritz-Carlton de Doha, les événements se sont enchaînés à un rythme effréné pour le n°93. Il a dominé le championnat pour redevenir champion du monde, six ans après son précédent titre, décroché en 2019, avant de se blesser à nouveau au bras droit, déjà très abîmé, quelques jours plus tard, lors d'une chute en Indonésie.

Cette chute l'a contraint à repasser sur la table d'opération et à entamer une nouvelle et longue période de rééducation. Quelques mois plus tard, alors que la saison était déjà lancée, il a dû s'adapter à sa nouvelle réalité au guidon de sa moto, notamment sur certains types de circuits.

Avec tout cela derrière lui, Márquez a donné une réponse sensiblement différente à la même question cette fois-ci, laissant entendre que le contrat signé avec Ducati durant l'hiver, qui court jusqu'à fin 2028, pourrait bien être le dernier de sa carrière.

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Alex Farinelli

"Cette fois, c'est un peu plus compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas exactement, mais si je devais avancer un chiffre, je dirais qu'il y a 70% de chances que j'aie pris ma retraite d'ici trois ans, et 30% de chances que je sois encore en course", a déclaré Márquez jeudi, depuis le jardin de la maison qu'il partage avec son frère Álex, à cinq minutes en voiture de Phillip Island.

Les 102 points qu'il a repris au leader du championnat en seulement sept courses, entre les Grands Prix d'Italie et de Saint-Marin, ont clairement montré que son ambition était intacte. Pourtant, l'expérience cathartique que lui a procurée la conquête du titre 2026 lui a également apporté un sentiment de paix et de sérénité. Le changement a été si profond que le fait de remporter ou de perdre ce championnat, ou ceux auxquels il pourrait participer dans les années à venir, ne l'empêche plus de dormir.

"C'est précisément grâce au titre de l'an dernier que je me sens désormais calme et détendu. Cela explique aussi pourquoi, lors des courses où je ne me sens pas tout à fait à l'aise, je peux terminer sixième ou septième", a expliqué le pilote Ducati.

"À aucun moment de ma carrière, je n'avais accepté de finir sixième ou septième, ni d'être aussi loin du vainqueur, comme cela a parfois été le cas cette année. C'était tout simplement inconcevable pour moi. Mais, après avoir remporté mon dernier titre mondial, j'ai accepté que le soleil ne brille pas tous les jours."

"Ce titre a changé la manière dont j'aborderai ma retraite lorsque le moment sera venu. Désormais, que je gagne un titre de plus ou de moins ne fera aucune différence. Quand je prendrai ma retraite, je le ferai en homme libre, en paix avec moi-même", a ajouté le champion du monde en titre.

Le pic d'adrénaline, le soulagement et le sentiment de liberté nés du fait de s'être prouvé qu'il pouvait retrouver le sommet après tant de souffrances et de douleurs l'ont laissé "vide", sans aucune envie de remonter sur sa moto pendant plusieurs jours. Il aurait été compréhensible de penser qu'après une telle libération émotionnelle, il pourrait envisager de raccrocher et de partir, alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Mais sa chute à Lombok lui a donné un nouvel objectif à poursuivre.

"Je n'ai pas été tenté de prendre ma retraite, car je n'ai pas eu le temps d'en arriver là : je me suis de nouveau blessé une semaine plus tard, en Indonésie. Et tant que j'ai une blessure dont je peux guérir, qui me permet de continuer à courir et d'essayer de gagner à nouveau, je ne prendrai pas ma retraite. C'est une certitude", a déclaré le pilote originaire de Cervera.

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