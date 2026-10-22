MotoGP GP d'Australie
Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"
Marc Márquez affiche sa position sur les consignes d'équipe tout en se livrant à un jeu psychologique avec Jorge Martín.
Germán Garcia Casanova
Mis à jour: 22 oct. 2026, 13:24
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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Marc Márquez a lancé une pique à peine voilée à son rival pour le titre MotoGP, Jorge Martín, en affirmant : "Si tu es rapide, tu n'as pas besoin de consignes d'équipe".
Lors des qualifications du Grand Prix d'Indonésie, le champion du monde en titre avait suivi Martín à la sortie des stands, prêt à rendre son rival nerveux pour tenter de le déstabiliser. La manœuvre a plutôt bien fonctionné puisqu'il a réussi à devancer le pilote Aprilia en décrochant la quatrième place sur la grille.
Le week-end s'est achevé sur un match nul au classement des points, les deux hommes quittant Mandalika avec le même écart qu'à leur arrivée : deux longueurs au championnat.
Avant le Grand Prix d'Australie, Márquez a profité d'une question sur l'éventualité de consignes d'équipe chez Ducati pour tenter de mettre la pression sur Martín et Aprilia.
"Quand on a de la vitesse, on n'en a pas besoin. On en a besoin quand on n'en a pas", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.
Depuis son retour après son opération de l'épaule en Hongrie, Márquez a presque toujours été le premier pilote Ducati à franchir la ligne d'arrivée. Il s'est montré le plus rapide et le seul représentant de la marque capable de se battre pour la victoire, rendant peu pertinente une stratégie de consignes d'équipe entre ses pilotes. Alex Márquez lui-même avait d'ailleurs estimé qu'il était "trop tôt" pour envisager une telle stratégie lorsque Motorsport.com l'avait interrogé à ce sujet en Indonésie.
Avec quatre pilotes rapides dans ses rangs, Aprilia doit toutefois évaluer la situation avec beaucoup d'attention. Lors de la dernière manche en Indonésie, le constructeur de Noale a signé un résultat historique en réalisant un quadruplé, ses quatre motos franchissant la ligne d'arrivée aux quatre premières places. Et ce, malgré la troisième place seulement de Martín, leader du championnat, qui a ainsi perdu neuf précieux points.
Marc Márquez (Ducati)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi, qui accuse 46 points de retard sur son coéquipier Martín, se considère toujours parfaitement capable de jouer le titre, d'autant plus si le Grand Prix du Qatar venait finalement à avoir lieu.
L'Italien ne veut même pas entendre parler de consignes d'équipe. "Je n'y attache pas beaucoup d'importance. Pour le moment, cela ne nous concerne pas. Si on nous dit quelque chose, nous écouterons et nous verrons comment agir. Pour l'instant, rien n'a été dit", a-t-il expliqué.
Aprilia a toutefois clairement indiqué en Indonésie qu'elle devrait envisager d'imposer des consignes d'équipe à un moment donné, sans préciser lors de quelle course.
Márquez n'a pas besoin de consignes d'équipe
Márquez sait que Ducati ne dispose pas actuellement d'un pilote suffisamment régulier pour l'aider à reprendre des points aux Aprilia. Il comprend donc qu'il devra pratiquement mener seul la bataille face aux motos de Noale.
Ce jeudi, à la veille du Grand Prix d'Australie, il a été interrogé sur l'éventualité qu'Aprilia utilise des consignes d'équipe pour aider Martín dans sa lutte pour le titre, ainsi que sur la possibilité que Ducati adopte une stratégie similaire.
"Je dirai toujours que nous sommes une équipe et que j'essaierai, comme toujours, de donner le meilleur de moi-même avec Ducati et mon équipe", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "En ce qui concerne les consignes d'équipe, quand on a de la vitesse, on n'en a pas besoin. On en a besoin quand on n'en a pas", a-t-il ajouté, dans une référence claire à son rival.
"Nous verrons bien. Pour le moment, je me concentre sur moi-même et je vais essayer de donner 100%. Nous verrons si nous sommes capables de rivaliser avec toute l'armada Aprilia."
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