Les duels entre coéquipiers à la mi-saison

Pour mettre en regard les résultats obtenus par les différents binômes au sein de chaque équipe MotoGP, nous avons décidé d’attribuer un point à chaque pilote ayant fait mieux que son coéquipier au classement des Grands Prix, en qualifications et dans la hiérarchie des meilleurs tours de chaque course. Depuis notre premier bilan, établi après le Grand Prix de France, certaines dominations se sont accentuées, mais d'autres concurrents ont repris du poil de la bête.

Pour les pilotes qui ont intégré une nouvelle équipe cette année, la confrontation est parfois rude. Cela vaut notamment chez Repsol, où la supériorité de Marc Márquez s'est encore accrue ces dernières semaines, face à un Jorge Lorenzo toujours en recherche de symbiose avec la RC213V mais aussi blessé au début de l'été. Le Majorquin n'a toujours qu'un point, acquis pour avoir abandonné plus tard que son coéquipier à Austin.

Chez KTM, Johann Zarco a glané un nouveau point. S'il n'a pas encore devancé son coéquipier en qualifications ou sous le drapeau à damier, il a signé un meilleur temps que le sien en course à Assen, comme il l'avait déjà fait à Losail. Du côté de chez Aprilia, Andrea Iannone a fait mieux que son coéquipier en course à quatre reprises depuis le début de l’année, mais trois fois en profitant de son abandon.

Parmi les autres équipes officielles, on notera que la tendance a changé à la fois chez Ducati et chez Yamaha. Pour ce qui est de l'équipe italienne, Andrea Dovizioso a subi trois premières défaites en course face à Danilo Petrucci (Italie, Catalogne et Allemagne) et il a vu son coéquipier prendre l'avantage en qualifications. Quant à Valentino Rossi chez Yamaha, il est désormais dominé par Maverick Viñales à qui il n'a arraché que deux points dans notre classement depuis le GP de France : un pour avoir officiellement abandonné après lui en Catalogne bien qu'ils aient été victimes du même carambolage, et un pour avoir signé un meilleur temps que lui au Mugello.

Pour ce qui est des rookies, deux scénarios se sont confirmés ces dernières semaines. Joan Mir subit toujours la loi d'Álex Rins chez Suzuki et, s'il a réussi à lui prendre trois points dans ce duel à Assen et au Sachsenring, c'est parce que son coéquipier y a abandonné. Chez Pramac, Jack Miller se montre très supérieur à Pecco Bagnaia, qui ne l'a battu que deux fois depuis le début de la saison, en qualifications.

En revanche, Miguel Oliveira et Fabio Quartararo s'en sortent bien mieux. Le Français, battu quatre fois sur cinq en course par Franco Morbidelli en début de saison, a repris l'avantage en le devançant systématiquement en qualifications et trois fois de suite en course avant son abandon sur chute en Allemagne. Le pilote Tech3, quant à lui, a vu Hafizh Syahrin prendre l'avantage notamment lors des qualifications du Mugello et du Sachsenring et de la course allemande.

Chez LCR, Cal Crutchlow continue de dominer même si Takaaki Nakagami l'a battu deux fois en course depuis notre premier point (Italie et Catalogne). Chez Avintia, Tito Rabat maintient lui aussi l'avantage sur Karel Abraham, mais principalement grâce aux courses car depuis le début de la saison le Tchèque l'a battu six fois en qualifications.

Il reste encore dix manches au programme cette année, soit autant d'occasions de confirmer ces rapports de force ou de tenter de les inverser…