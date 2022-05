À l'écart du développement, Pol Espargaró doute de rester chez Honda

Charger le lecteur audio

S'il y a encore quelques semaines, Pol Espargaró se montrait plutôt serein concernant son avenir, malgré une RC213V difficile à comprendre, la situation a bel et bien changé et il ne cache désormais plus douter de continuer chez Honda l'an prochain.

L'histoire avait pourtant bien commencé avec un podium décroché au Qatar mais depuis, la machine s'est enrayée et l'Espagnol ne comptabilise que 40 points, soit 14 de moins que son coéquipier Marc Márquez qui a pourtant manqué deux courses, celles d'Indonésie et d'Argentine.

Avec l'arrivée sur le marché d'Álex Rins et Joan Mir suite au retrait de Suzuki en fin de saison, le paddock est entré dans une véritable ébullition et n'est plus que tractations en tous genres entre les agents des pilotes et les équipes, et les regards sont particulièrement tournés vers Mir, qui serait en contact avec Honda pour l'an prochain.

Dans l'attente d'une communication de la part de la marque japonaise, certains éléments laissent facilement penser à un changement du côté de Pol Espargaró, qui est par ailleurs le premier à les avoir mis en avant ce week-end. En effet, suite à l'annonce d'une nouvelle opération de Marc Márquez qui va l'éloigner plusieurs mois des circuits, il devrait logiquement prendre la tête du développement de la RC213V, or la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît.

En pleine évolution de son prototype actuel, Honda travaille déjà sur celui de 2023 et a apporté au Mugello de nouveaux composants, à commencer par un châssis et un bras oscillant, que seuls Marc Márquez et Takaaki Nakagami, pourtant pilote satellite, ont essayé, ce qui a de fait mis Espargaró à l'écart.

"Le problème c'est que je n'ai rien eu de ça, ni [les pièces] de Marc ni celles de Taka donc je ne sais pas dans quelle direction ils sont en train de travailler, je ne sais pas comment est la moto de Marc. Je crois qu'il utilise un châssis et un bras oscillant différents des miens mais je ne sais pas vraiment comment cette moto fonctionne", a déclaré Espargaró.

"Je suis entre les mains de Honda. Dès qu'ils souhaiteront que j'essaye quelque chose, j'essayerai de sauver la situation qu'on a actuellement. Je suis totalement là-dedans, avec ou sans Marc. Je ne suis pas sûr qu’on puisse inverser la situation mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple avec Marc en piste. On va continuer de travailler. Marc a dit qu'il y avait de petites améliorations sur le châssis et le bras oscillant mais je ne sais pas. On n'en a pas encore parlé avec Honda."

S'il a ouvertement reconnu être en discussion avec d'autres marques, qui seraient intéressées par ses services, le #44 souhaite néanmoins tout donner pour que son histoire avec Honda aille au bout de la meilleure des façons : "Espérons que ces pièces arrivent et que je puisse commencer à aider à l'évolution de la moto qu'on a actuellement. Je ne sais pas concernant celle de l'an prochain parce que je ne sais pas si je serai là. Mais je suis un professionnel et je vais donner mon maximum jusqu'au dernier jour où je travaillerai ici."

Lire aussi : Dovizioso plus proche de la retraite que de l'Aprilia de RNF