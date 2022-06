EL1 - Un doublé Ducati pour donner le ton

Charger le lecteur audio

C'est un Grand Prix d'Allemagne très inhabituel qui s'est ouvert ce vendredi. La météo caniculaire de la Saxe n'y est pas étrangère (34°C sont attendus dimanche !), mais c'est surtout l'absence du maître des lieux qui promet de rebattre les cartes. Marc Márquez, autrement dit le Sachsenking puisqu'invaincu sur place depuis 2010 et n'ayant cédé qu'une seule pole position, l'an dernier, est actuellement en convalescence et laisse donc une voie dégagée à quiconque souhaite tenter de lui succéder au palmarès.

Ce sont les Ducati qui ont très vite pris les commandes de cette première séance d'essais libres du week-end, avec notamment plusieurs améliorations de la référence par Johann Zarco durant son premier run. On remarquera que Takaaki Nakagami s'est mis en évidence en se positionnant à cinq millièmes du Français au bout d'une dizaine de minutes, une façon de se montrer sous un jour positif après avoir quitté la scène sous les critiques il y a deux semaines à Barcelone, ayant emmené au tapis deux pilotes dans sa chute au premier virage de la course.

Hospitalisé 24 heures après avoir pris un fort coup à tête et à l'épaule dans cet accident, le pilote japonais a reçu le feu vert des médecins pour reprendre la piste ce vendredi, ce qu'il a fait avec une certaine réussite. Touché au poignet dans cet accrochage, Álex Rins est apparu plus en délicatesse durant cette séance, relégué à six dixièmes du pilote LCR, un gouffre sur ce circuit très court.

Une Ducati en remplace une autre

Jusqu'alors huitième, Jack Miller a chipé les commandes à Zarco dans le 11e tour de son run initial, avec un temps de 1'21"479 qui allait dès lors se révéler imbattable. Fabio Quartararo, déjà présent dans le premier groupe, s'est porté à 78 millièmes de l'Australien, mais lui non plus n'allait plus réussir à faire mieux par la suite. Pecco Bagnaia en a profité pour le faire rétrograder d'un rang, se positionnant à 15 millièmes de Miller pour former un doublé Ducati.

On le sait, ces EL1 marquaient aussi le retour de Jorge Martín, opéré au lendemain de la course précédente pour un problème de nerf dans le bras. Jeudi, le pilote Pramac avouait ne pas être aussi bien remis qu'il l'aurait espéré, car bien qu'ayant retrouvé une mobilité totale de la main il ressentait des douleurs et anticipait des difficultés dans les freinages et le besoin de recourir à des analgésiques. Le pilote Pramac n'a rien laissé paraître de ses difficultés ce matin, se hissant à une belle sixième place à la mi-séance. Bien qu'il ait par la suite rétrogradé de trois crans, c'était une bonne indication de sa capacité à se montrer rapide, au moins sur le tour lancé.

Comme anticipé jeudi par Aleix Espargaró, le nouveau carénage de l'Aprilia a fait son apparition en piste durant la dernière partie de cette séance. Ni le pilote au numéro 41, ni son coéquipier Maverick Viñales n'ont toutefois amélioré leur performance avec cette RS-GP, respectivement classés sixième et 11e à la conclusion de cette séance grâce à un chrono établi dans les premières minutes.

À noter que peu après la mi-séance, Andrea Dovizioso, puis Pol Espargaró et enfin Álex Rins sont tombés en l'espace de quelques minutes dans le virage 1. Tous trois se sont relevés sans encombre, cependant le pilote Honda est tombé une seconde fois à huit minutes de la conclusion, cette fois parti en highside dans ce même virage. Il lui a alors fallu l'aide du staff médical pour se relever, avant que son stand ne soit fermé. Séance terminée pour lui.

Dovizioso s'est au contraire bien remis de sa chute puisqu'à trois minutes de la conclusion il a créé la surprise en se propulsant à la septième place provisoire, un rang bien plus enthousiasmant que ses résultats habituels du moment au guidon de la Yamaha. Nous étions alors dans la phase de time attack, et Luca Marini a lui aussi tiré son épingle du jeu en se positionnant à moins de deux dixièmes du temps de référence de Jack Miller.

Celle-ci a résisté jusqu'au bout malgré tout, les attaques étant restées dans l'ensemble timides et c'est donc sur ce doublé Ducati que s'est conclue cette séance. La marque compte cinq pilotes dans le top 10, face à deux Yamaha, deux Honda et une Aprilia. Pour trouver la trace de la première Suzuki, il faut descendre à la 13e place occupée par Joan Mir, tandis que KTM n'a pas fait mieux que 15e avec Brad Binder.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h10 pour une deuxième séance de 45 minutes. Elle comptera avec celle-ci et les EL3 de samedi matin pour déterminer les dix pilotes qualifiés directement pour la phase finale des qualifications.

