EL1 - Jorge Martín premier de cordée au GP de France

Les conditions météo sont au beau fixe pour démarrer le Grand Prix de France 2024 de MotoGP, même si les choses devraient se gâter dimanche, avec un risque d'orage dans l'après-midi. En tout cas, les EL1 démarrent sur une piste parfaitement sèche et en présence d'un public déjà nombreux.

Les premiers tours voient les pilotes, principalement ceux armés de Ducati, se succéder aux avant-postes à mesure que les chronos s'abaissent. Dans ces conditions, la barre des 1'32 ne met pas longtemps à tomber, avec Marc Márquez en 1'31"971, suivi par les deux Ducati officielles d'Enea Bastianini et Pecco Bagnaia, ces trois machines étant, après une douzaine de minutes de roulage, dans le même dixième. Le leader du championnat, Jorge Martín, n'est pas bien loin, avec le quatrième temps à 0"213. Aleix Espargaró se fait, lui, une petite frayeur au Garage Vert mais l'Espagnol évite la chute.

Martín, justement, se rapproche de la tête en revenant à 0"076 de Bagnaia au quart d'heure de roulage, pendant que Fabio Quartararo, alors au 14e rang provisoire, ne semble pas satisfait de son premier relais au guidon de la Yamaha, avec un geste de frustration en regardant l'arrière de sa M1 une fois immobilisée. Le top 5 de ce premier run est complété par le premier pilote non Ducati du classement, à savoir Brad Binder, à 0"243 au guidon de la KTM.

Peu avant la mi-séance, Marco Bezzecchi revient à 0"078 de Márquez avant que son tour ne soit annulé pour un passage dans la partie verte. Il parviendra quelques instants plus tard à signer un temps valable, en se rapprochant à 0"009. Mais c'est bien Bastianini qui va se signaler en s'emparant des commandes avec un temps de 1'31"914, 0"057 devant le #93 et 0"066 devant le #72. Dans une séance décidément très serrée aux avant-postes, Martín s'intercale en prenant la seconde place à 0"035 du pilote Ducati officiel.

À un quart d'heure de la fin de séance, Bastianini enfonce encore le clou en signant 1'31"837, repoussant le leader du championnat à 0"112 et Marc Márquez à 0"134. Le top 5 est alors complété par Bezzecchi à 0"143 et par Pedro Acosta à 0"193. Quelques minutes plus tard, armé d'un pneu medium neuf à l'arrière, le pilote Tech3 signe le second chrono à 0"046 de la tête ; son tour suivant, plus rapide de 0"164 que la référence de Bastianini, est en revanche annulé.

Mais Acosta ne se relâche pas et signe finalement 1'31"658 pour prendre la tête à un peu plus de cinq minutes de la fin de séance. Certains pilotes optent pour des mediums neufs à l'arrière pour cette fin de séance et leur dernier time attack. Le premier drapeau jaune de la séance est déployée pour un tout droit sans gravité de Quartararo au virage du Musée.

Un peu plus de deux minutes avant le drapeau à damier, Jorge Martín signe 1'31"421 en profitant de son pneu neuf. Acosta, de son côté, tire tout droit en entrant dans le virage de la Chapelle, après avoir perdu l'avant mais s'être rattrapé.

Pas de rattrapage, en revanche, pour Brad Binder, premier pilote au sol dans cette séance. Le drapeau jaune occasionné annule un excellent tour d'Álex Márquez qui lui aurait permis de prendre la tête ; Martín, qui était en amélioration, commet une petite erreur dans les derniers virages et ne peut améliorer. La séance s'achève avec la première place du pilote Pramac, 0"237 devant Acosta et 0"257 devant un Maverick Viñales qui a lui aussi chaussé un pneu neuf.

Dans le clan français, Johann Zarco est 16e, en étant le dernier pilote dans la même seconde que le leader, alors que Fabio Quartararo est 20e, à 1"277.

Les pilotes MotoGP retrouveront la piste à 15h00 pour les Essais. Les dix premiers de cette séance seront directement qualifiés pour la Q2, avec seulement deux places supplémentaires à prendre samedi matin au sortir de la Q1.

GP de France - Essais Libres 1 MotoGP