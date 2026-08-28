EL1 - Marc Márquez se signale d'entrée en Aragón

Le Grand Prix d'Aragón débute par des Essais Libres 1 disputés sous le soleil, avec 21°C dans l'air et 33°C au sol. Surtout, il démarre sans l'un des prétendants au titre, à savoir Ai Ogura, blessé lors d'un entraînement au Japon, mais avec Johann Zarco, qui n'était plus monté sur une MotoGP depuis sa terrible chute du GP de Catalogne.

Le premier fait marquant de la séance est la chute - sans trop de gravité au virage 3 - d'un autre candidat au titre mondial, le cinquième du championnat Fabio Di Giannantonio. Le drapeau jaune est brandi quelques instants le temps d'évacuer la moto.

La tête du classement passe de mains en mains pour finir par échoir, peu avant le quart d'heure de roulage, entre celles du grand favori de l'épreuve, Marc Márquez, avec un premier chrono référence de 1'47"763. Son frère Álex parvient à se hisser à 0"033.

À ce stade de la séance, le top 3 - qui comprend également la KTM de Pedro Acosta à quatre dixièmes - est uniquement constitué de pilotes disposant du pneu médium à l'avant, le reste du top 10 disposant de gomme tendre. Sa rentrée au stand permet à Zarco de faire un premier point avec le Dr Ángel Charte, médecin du MotoGP, visiblement sans alerte majeure. Le Français figure à ce moment-là au septième rang provisoire, à 1,4 seconde de la tête.

Marc Márquez frappe fort d'emblée

La seconde partie de séance voit une partie des pilotes travailler sur les pneus utilisés dès le début du roulage, alors que Marco Bezzecchi se replace dans le top 3 après avoir passé un pneu médium neuf à l'avant. En revanche, sur des gommes affichant déjà une dizaine de boucles au compteur, Marc Márquez signe l'ensemble des meilleurs secteurs pour inscrire une marque de 1'47"532, repoussant son frère à 0"264.

À une dizaine de minutes de la fin des EL1, le leader du championnat pilotes, Jorge Martín, figure tout juste en dehors du top 10 à 1,6 seconde du meilleur temps. Il devance de moins d'un dixième un Zarco. Toprak Razgatlioglu est alors dans le top 10 provisoire.

Cinq minutes avant la fin de séance, les drapeaux jaunes sont brandis au virage 13 pour un incident, là encore sans gravité, de Pedro Acosta, resté longtemps accroché au guidon d'une moto qui glissait pourtant inexorablement vers sa chute.

Peu après, grâce à des pneus moins usés, les Yamaha se signalent avec les remontées dans le top 10 de Jack Miller, Fabio Quartararo et Álex Rins. Bezzecchi, pour sa part, se hisse en seconde position, avec un pneu avant vieux de neufs tours et un pneu arrière vieux de 15 tours, à 0"221 de Márquez. Raúl Fernández se replace également, à 0"035 de la référence, mais au prix d'un médium neuf à l'arrière.

La fin de séance voit d'autres améliorations, notamment dans le clan français où Quartararo chipe - pour 0"009 - la dernière place dans le top 10 à Zarco sur le fil, les deux hommes étant les premiers à plus d'une seconde de la tête. Parmi les noms marquants qui sont loin des avant-postes, on retrouve Jorge Martin seulement 18e (à 1,5 seconde) et Pecco Bagnaia 20e (à 1,8 seconde).

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