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EL1 - Marc Márquez se signale d'entrée en Aragón

Marc Márquez a très bien entamé le Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP en signant le meilleur temps des premiers essais libres.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, équipe Ducati

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragón 2026 - Vendredi au MotorLand
29

Le Grand Prix d'Aragón débute par des Essais Libres 1 disputés sous le soleil, avec 21°C dans l'air et 33°C au sol. Surtout, il démarre sans l'un des prétendants au titre, à savoir Ai Ogura, blessé lors d'un entraînement au Japon, mais avec Johann Zarco, qui n'était plus monté sur une MotoGP depuis sa terrible chute du GP de Catalogne.

Le premier fait marquant de la séance est la chute - sans trop de gravité au virage 3 - d'un autre candidat au titre mondial, le cinquième du championnat Fabio Di Giannantonio. Le drapeau jaune est brandi quelques instants le temps d'évacuer la moto.

 

La tête du classement passe de mains en mains pour finir par échoir, peu avant le quart d'heure de roulage, entre celles du grand favori de l'épreuve, Marc Márquez, avec un premier chrono référence de 1'47"763. Son frère Álex parvient à se hisser à 0"033.

À ce stade de la séance, le top 3 - qui comprend également la KTM de Pedro Acosta à quatre dixièmes - est uniquement constitué de pilotes disposant du pneu médium à l'avant, le reste du top 10 disposant de gomme tendre. Sa rentrée au stand permet à Zarco de faire un premier point avec le Dr Ángel Charte, médecin du MotoGP, visiblement sans alerte majeure. Le Français figure à ce moment-là au septième rang provisoire, à 1,4 seconde de la tête.

Marc Márquez frappe fort d'emblée

La seconde partie de séance voit une partie des pilotes travailler sur les pneus utilisés dès le début du roulage, alors que Marco Bezzecchi se replace dans le top 3 après avoir passé un pneu médium neuf à l'avant. En revanche, sur des gommes affichant déjà une dizaine de boucles au compteur, Marc Márquez signe l'ensemble des meilleurs secteurs pour inscrire une marque de 1'47"532, repoussant son frère à 0"264.

À une dizaine de minutes de la fin des EL1, le leader du championnat pilotes, Jorge Martín, figure tout juste en dehors du top 10 à 1,6 seconde du meilleur temps. Il devance de moins d'un dixième un Zarco. Toprak Razgatlioglu est alors dans le top 10 provisoire. 

Cinq minutes avant la fin de séance, les drapeaux jaunes sont brandis au virage 13 pour un incident, là encore sans gravité, de Pedro Acosta, resté longtemps accroché au guidon d'une moto qui glissait pourtant inexorablement vers sa chute. 

 

Peu après, grâce à des pneus moins usés, les Yamaha se signalent avec les remontées dans le top 10 de Jack Miller, Fabio Quartararo et Álex Rins. Bezzecchi, pour sa part, se hisse en seconde position, avec un pneu avant vieux de neufs tours et un pneu arrière vieux de 15 tours, à 0"221 de Márquez. Raúl Fernández se replace également, à 0"035 de la référence, mais au prix d'un médium neuf à l'arrière.

La fin de séance voit d'autres améliorations, notamment dans le clan français où Quartararo chipe - pour 0"009 - la dernière place dans le top 10 à Zarco sur le fil, les deux hommes étant les premiers à plus d'une seconde de la tête. Parmi les noms marquants qui sont loin des avant-postes, on retrouve Jorge Martin seulement 18e (à 1,5 seconde) et Pecco Bagnaia 20e (à 1,8 seconde).

Lire aussi :

Spain GP d'Aragón - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 16

1'47.532

   170.003  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.035

1'47.567

 0.035 169.948  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

+0.221

1'47.753

 0.186 169.654  
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.264

1'47.796

 0.043 169.586  
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.713

1'48.245

 0.449 168.883  
6 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.767

1'48.299

 0.054 168.799  
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+0.847

1'48.379

 0.080 168.674  
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.937

1'48.469

 0.090 168.534  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.966

1'48.498

 0.029 168.489  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+1.108

1'48.640

 0.142 168.269  
11 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 16

+1.117

1'48.649

 0.009 168.255  
12 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+1.273

1'48.805

 0.156 168.014  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+1.290

1'48.822

 0.017 167.988  
14 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+1.352

1'48.884

 0.062 167.892  
15 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 19

+1.477

1'49.009

 0.125 167.699  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.574

1'49.106

 0.097 167.550  
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+1.582

1'49.114

 0.008 167.538  
18 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+1.591

1'49.123

 0.009 167.524  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+1.789

1'49.321

 0.198 167.221  
20 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+1.875

1'49.407

 0.086 167.089  
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 16

+1.969

1'49.501

 0.094 166.946  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 19

+2.785

1'50.317

 0.816 165.711  
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