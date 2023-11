EL1 - Martín déjà devant, Bagnaia encore hors du top 10

De fortes averses sont attendues au cours des prochains jours et même dès cet après-midi, mais le soleil était présent pour cette première séance du week-end sur le circuit de Sepang. Il faisait déjà 30°C, la température de l'asphalte dépassant même les 40°C, avec un taux d'humidité de 75% rendant cette chaleur difficile à supporter.

Álex Márquez a rapidement pris le commandement devant Aleix Espargaró et Jorge Martín. Comme à son habitude, Pecco Bagnaia a été en retrait en début de séance et ne pointait qu'au 20e rang après son premier relais, semblant éprouver des difficultés dans les phases de freinage même s'il a pourtant assuré que ses soucis dans ce domaine étaient corrigés.

Lorsqu'il a repris la piste, Aleix Espargaró a connu une chute à basse vitesse au dernier virage. Le Catalan a couru vers sa moto mais l'échappement a très vite laissé échapper des flammes et Espargaró a donc décidé de l'abandonner, pour regagner son garage sur un scooter.

Le chrono d'Álex Márquez a été de plus en plus menacé et Franco Morbidelli puis Miguel Oliveira sont revenus à moins d'un dixième du pilote Gresini à une dizaine de minutes du drapeau à damier. Morbidelli a fini par prendre la tête pour 0"475 et quelques minutes plus tard, Quartararo est remonté au deuxième rang, à 0"079 de son coéquipier.

En fin de séance, Martín a pris le pouvoir et repoussé les pilotes Yamaha à une demi-seconde, avec le premier chrono de la journée sous la barre des deux minutes. Il était l'un des rares à avoir opté pour le pneu medium à l'arrière, la plupart des autres pilotes ayant conservé le dur. Álex Márquez est revenu à 0"049 de son compatriote et Johann Zarco a pris la troisième place.

Ducati a ainsi réalisé un triplé grâce à ses équipes satellites, devant les deux représentants de Yamaha, Morbidelli et Quartararo. Luca Marini s'est classé au sixième rang devant Aleix Espargaró et Marco Bezzecchi, moins diminué par son épaule droite ce week-end mais auteur d'une petite erreur en début de séance, avec un passage dans les graviers au dernier virage. Pol Espargaró et Augusto Fernández ont complété le top 10.

Bagnaia a finalement signé le 15e temps devant son coéquipier Enea Bastianini et Marc Márquez. Brad Binder a également été en retrait, au 18e rang, devant Joan Mir et Maverick Viñales.

Engagé par Ducati en wild-card et aligné dans un week-end MotoGP pour la première fois depuis 2018, Álvaro Bautista a connu une séance difficile. Le double champion du WorldSBK n'a signé que le 22e temps, à près d'une seconde du pilote qui l'a devancé, Takaaki Nakagami. Le seul pilote classé derrière lui a été Iker Lecuona, lui aussi habitué du WorldSBK et présent pour pallier la nouvelle absence d'Álex Rins.

GP de Malaisie MotoGP - Essais Libres 1