Résumé d'essais libres

MotoGP GP de Valence

EL1 - Bezzecchi devance Márquez dans un coup de froid

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps d'une séance marquée par l'annonce de la retraite de Marc Márquez, au Grand Prix de Valence.

Rachit Thukral

Publié: 27 nov. 2026, 10:41

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Valence, devant Marc Márquez, qui s'apprête à prendre sa retraite.

Juste avant le début de la séance sur le circuit Ricardo Tormo, sous un soleil radieux mais dans des conditions froides, Márquez a annoncé sa décision surprise de mettre un terme à sa carrière en MotoGP à l'issue du week-end, provoquant une onde de choc dans le paddock.

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Alors que le public était encore sous le choc, Raúl Fernández a été le premier à imposer son rythme au guidon de l'Aprilia Trackhouse, devenant le premier pilote à passer sous la barre des 1'31 lors de ces EL1.

À mi-séance environ, Márquez a pris les commandes pour Ducati grâce à un chrono de 1'30"691, avant que Bezzecchi ne le déloge pour seulement 0"010 et ne replace Aprilia en tête.

La température ambiante n'ayant pas dépassé 12°C, aucun pilote n'a ensuite amélioré son temps dans les dernières minutes. Bezzecchi a ainsi conservé la première place grâce à son chrono de 1'30"681.

La première référence de Fernández lui a également permis de conserver la troisième place, tandis que Fermín Aldeguer a décroché la quatrième position pour Gresini.

La cinquième place est revenue à Álex Márquez sur la Ducati Gresini, tandis que Pedro Acosta a été le mieux classé des pilotes KTM, en sixième position.

Johann Zarco a chuté à une minute de la fin des EL1, mais le pilote LCR a conservé sa septième place et terminé la séance en tête des représentants de Honda.

Fabio Di Giannantonio s'est classé huitième, tandis que le top 10 a été complété par les Aprilia de Jorge Martín, pilote officiel, et d'Ai Ogura, chez Trackhouse.

Fabio Quartararo a été le mieux placé des pilotes Yamaha, en 11e position, tandis que Pol Espargaró a signé une solide 12e place pour son remplacement de Maverick Viñales chez Tech3.

Outre Zarco, Jack Miller a également chuté en fin de séance, en perdant le contrôle de sa Yamaha Pramac dans le virage 2.

De retour en MotoGP pour la première fois depuis la Malaisie, Joan Mir a signé le 18e temps au guidon de la Honda officielle, cinq places derrière son coéquipier Luca Marini.

EL1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 19

1'30.681

158.996 2

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 20

+0.010

1'30.691

0.010 158.979 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 20

+0.112

1'30.793

0.102 158.800 4

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 19

+0.120

1'30.801

0.008 158.786 5

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 18

+0.139

1'30.820

0.019 158.753 6

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 20

+0.187

1'30.868

0.048 158.669 7

J. Zarco Team LCR

5 Honda 18

+0.329

1'31.010

0.142 158.422 8

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 18

+0.347

1'31.028

0.018 158.390 9

J. Martín Aprilia Racing Team

89 Aprilia 19

+0.504

1'31.185

0.157 158.118 10

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 18

+0.513

1'31.194

0.009 158.102 11

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 19

+0.604

1'31.285

0.091 157.944 12

P. Espargaró Tech 3

44 KTM 19

+0.606

1'31.287

0.002 157.941 13

L. Marini Honda HRC

10 Honda 20

+0.626

1'31.307

0.020 157.906 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 16

+0.694

1'31.375

0.068 157.789 15

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 22

+0.790

1'31.471

0.096 157.623 16

D. Moreira Team LCR

11 Honda 18

+0.852

1'31.533

0.062 157.516 17

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 18

+0.918

1'31.599

0.066 157.403 18

J. Mir Honda HRC

36 Honda 19

+0.983

1'31.664

0.065 157.291 19

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 20

+1.073

1'31.754

0.090 157.137 20

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 20

+1.183

1'31.864

0.110 156.949 21

Á. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 17

+1.440

1'32.121

0.257 156.511 22

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 14

+1.588

1'32.269

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