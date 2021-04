EL2 - Bagnaia et Quartararo prennent l'avantage sur les Suzuki

Toujours menaçant après les grosses averses de ces derniers jours, le ciel a réservé encore un peu de pluie au circuit de Portimão pendant la séance de Moto3 qui précédait celle de la catégorie reine. Quelques gouttes parfaites pour expérimenter les nouveaux panneaux lumineux, mais trop modestes pour véritablement mouiller le bitume avant le début des Essais Libres 2 MotoGP.

Dès les premières minutes de cette séance, les pilotes se sont quasiment tous montrés plus rapides que ce matin, seul Maverick Viñales faisant exception puisqu'il n'allait y parvenant qu'à la mi-séance. C'est ainsi que Fabio Quartararo s'est porté en tête dans son troisième tour avec un chrono de 1'41"399 qui battait déjà une référence matinale cantonnée en 1'42.

Malgré une légère amélioration, le Français était devancé par Joan Mir et Pecco Bagnaia avant la mi-séance. Derrière lui, Álex Rins et Miguel Oliveira faisaient jeu égal en 1'41"4, et Álex Márquez et Johann Zarco en 1'41"5. Après une première amélioration personnelle encore modeste en 1'42"0, qui le maintenait en 17e position, Viñales s'est propulsé au cinquième rang en atteignant à son tour les 1'41"4, encadré par deux autres Yamaha, celles de Quartararo et de Franco Morbidelli.

Au même instant, Miguel Oliveira s'est porté en tête avec une nouvelle référence établie en 1'41"038. Contrairement à la grande majorité des pilotes qui privilégiaient alors une monte 100% medium, le Portugais affichait un pneu avant dur, chouchou des KTM. Déjà impressionnant ce matin pour son retour, Marc Márquez s'est porté à la troisième position à l'entrée dans les 20 dernières minutes de la séance, puis l'amélioration du temps de référence par Rins les a tous deux fait rétrograder d'un cran, alors qu'ils encadraient Bagnaia.

C'est Quartararo qui a été le premier à passer sous la barre des 1'41 avec un gain de trois centièmes par rapport au temps de Rins, légèrement amélioré dans la foulée. Son chrono n'allait pas résister à celui qu'Aleix Espargaró est allé chercher en étant le premier à passer un pneu arrière soft, puisque l'Espagnol, après s'être provisoirement porté au cinquième rang, a pris la tête en 1'40"907.

C'était le coup d'envoi du time attack ! La première réponse au pilote Aprilia est venue du local, Miguel Oliveira, avec une amélioration nette cette fois, de deux dixièmes. Joan Mir a frappé encore plus fort dans la foulée, en coupant quatre dixièmes au temps d'Oliveira pour atteindre 1'40"285. Pol Espargaró s'est lui propulsé de la 18e à la troisième place, puis Jack Miller l'a imité en se plaçant à seulement cinq centièmes de Mir, et Zarco est quant à lui remonté à la quatrième position.

À trois minutes de la conclusion, c'est Bagnaia qui a sorti l'artillerie lourde avec un temps de 1'39"866, premier tour bouclé dans cette fenêtre ce week-end. Quartararo a repris la deuxième place à Mir, pour sept millièmes seulement, puis il a poursuivi son effort et il est passé à son tour sous les 1'40.

Jusqu'alors, Marc Márquez avait quelque peu manqué ses tentatives de time attack, descendant même à la 15e place. Une ultime attaque lui a finalement permis de boucler un tour plus rapide que les précédents, avec au passage un premier sauvetage digne de son talent de funambule, et c'est donc en sixième position qu'il en a terminé de cette séance, derrière Bagnaia intouchable, puis Quartararo, les deux Suzuki et Miller.

Redescendu au dixième rang, Aleix Espargaró a fini sa séance dans le gravier du virage 11 lorsqu'il a tenté d'améliorer son chrono. Les derniers gains venus de la concurrence lui ont fait perdre quatre places de plus, alors que le top 10 a été complété par Viñales, Zarco, Oliveira et un étonnant Takaaki Nakagami.

Étonnant, car le pilote japonais a été victime d'une grosse chute en bout de ligne droite, dès l'entame de la séance. Il se lançait dans son premier tour rapide lorsqu'il est tombé, se relevant avec des cuirs passablement abimés et d'évidentes douleurs après cette chute survenue dans une portion de la piste rapide et marquée par une grosse descente vers le virage 1. Souffrant visiblement du poignet droit, Nakagami a été porté au centre médical pour des examens de contrôle qui ont exclu toute fracture, et il a pu reprendre la piste pour les dix dernières minutes de la séance, d'emblée rapide malgré un inconfort évident.

Un dernier incident a concerné Johann Zarco, dont la Ducati a dégagé une inquiétante fumée lorsqu'il a tenté son essai de départ. Il en a été quitte pour un tour de piste sur la machine de Jack Miller, taxi de luxe pour lui permettre de rentrer au stand.

