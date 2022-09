EL2 - La pluie et le drapeau rouge s'invitent, Márquez en tête

Charger le lecteur audio

C'est exactement ce que craignaient les pilotes MotoGP : la pluie s'est abattue sur le circuit de Motegi pour les EL2 du GP du Japon, ce qui signifie que les chronos effectués en EL1 sont restés figés et ont ainsi déterminé le classement pour la Q2. Pour rappel, une séance a été supprimée afin de permettre au championnat d'être prêt dans les temps en arrivant directement d'Espagne, où le dernier Grand Prix a eu lieu le week-end dernier.

Si ces EL2 n'ont pas compté pour atteindre la Q2, ils étaient toutefois fondamentaux pour se préparer pour les qualifications, notamment pour Johann Zarco, Álex Rins, Enea Bastianini, Jorge Martín ou encore Takaaki Nakagami, qui devront passer par une Q1 probablement sur piste humide pour essayer de se qualifier parmi les premières lignes de la grille. Blessé à la main, le Japonais a de nouveau été déclaré apte à rouler ce samedi.

C'est donc sur un tracé détrempé que le MotoGP a réalisé sa seconde séance d'essais. Un risque de fortes pluies liées au passage d'un typhon dans la région de Motegi dans la journée demeure, mais pour l'heure le programme reste inchangé.

Des erreurs à répétition

Dès le premier tour, Aleix Espargaró et Fabio Quartararo ont fait une sortie de piste entre les virages 3 et 4 tout en restant sur leurs roues. Le Français s'est ensuite rattrapé et a établi la première référence en 2'00"535 qu'il a rapidement améliorée en 1'58"054.

Fabio Di Giannantonio a pris l'avantage un court instant avant d'être dépassé par Marc Márquez puis Miguel Oliveira. Johann Zarco s'est lui aussi retrouvé à tirer tout droit dans les graviers aux virages 3 et 4, avant de revenir en piste.

Si Oliveira puis Bastianini se sont successivement portés en tête, c'est bien Marc Márquez qui menait à la moitié de la séance. Malgré quelques chaleurs et une douleur musculaire qu'il doit contrôler jusqu'à la fin du week-end, l'Espagnol a roulé en 1'55"232. Il devançait Jorge Martín, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Fabio Quartararo et Marco Bezzecchi.

Cal Crutchlow était en huitième position tandis que Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli complétaient le top 10. Pecco Bagnaia pointait au 20e rang et Álex Rins au 23e.

Drapeau rouge durant quelques instants

Au moment d'entamer le second run, Jack Miller est remonté à la troisième place, tandis que Remy Gardner a fait son entrée dans le top 10.

Brad Binder est parti à la faute, avant que Pol Espargaró ne l'imite quelques minutes plus tard dans le virage 8. Par mesure de précaution, la séance a été stoppée au drapeau rouge afin de permettre aux commissaires d'évacuer sa machine, restée en bord de piste. Il restait alors 12 minutes et la session a repris quelques minutes plus tard. Même s'il semblait se tenir le poignet en se relevant, Espargaró a finalement repris la piste.

Personne n'a été en mesure d'améliorer le chrono de Márquez, qui a terminé en tête de ces EL2, devant Jorge Martín, Jack Miller, Miguel Oliveira et Johann Zarco. Fabio Quartararo a conclu au dixième rang, devant Aleix Espargaró, tandis que Pecco Bagnaia était 15e.

Rendez-vous à 7h25, heure française, pour les EL3, qui prendront le rôle qu'ont habituellement les EL4.

