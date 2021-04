EL3 - Quartararo en tête dans des conditions difficiles

C'est dans des conditions peu propices au roulage que se sont déroulées ces 45 minutes d'essais, de puissantes rafales de vent ayant ramené du sable sur la piste et pouvant perturber le comportement des motos. Ce vent a permis aux températures de baisser d'une dizaine de degrés en un jour, avec 28°C dans l'air et 36°C sur la piste, mais elle n'étaient toujours pas représentatives des conditions que les pilotes rencontreront en qualifications et en course, disputées de nuit à 20h00 locales (19h00 heure française).

Certains pilotes avaient annoncé leur volonté de limiter au maximum leur roulage en EL3, une séance finalement peu utile pour préparer le week-end puisqu'il est difficile d'y utiliser les pneus tendres, plus performants mais peu endurants dans la chaleur de l'après-midi. Et entre le sable sur la piste et la température élevée, il était impossible pour tout pilote d'améliorer son chrono en vue d'une qualification directe en Q2.

Plusieurs pilotes ont cependant décidé de rouler dès le début de la séance, certains d'entre eux optant même pour deux pneus softs. Iker Lecuona, en piste avec deux gommes dures, a réalisé le premier tour rapide en 1'58"979, avant d'abaisser la marque en 1'58"073. Fabio Quartararo, l'un des pilotes en piste avec deux pneus tendres, l'a battu. Les pilotes Suzuki se sont intercalés entre les deux, avec des choix des choix différents : Álex Rins, deuxième, était en pneus durs, et Joan Mir, en tendres, troisième.

Quartararo a amélioré son chrono, abaissant la référence à 1'56"912, restant cependant à plus de trois secondes de son meilleur chrono en EL2. Lecuona est remonté au deuxième rang tandis que le Français a encore creusé l'écart sur ses rivaux à la fin de son premier relais. Les pilotes Suzuki sont restés parmi les rares à continuer à rouler et Mir, toujours avec deux pneus tendres, s'est emparé de la tête après le cap de la mi-séance, 0"273 devant Quartararo. Son équipier Rins, de retour en piste avec un tendre à l'avant et un medium à l'arrière, a fait mieux et a ainsi offert un doublé temporaire à Suzuki.

Quartararo reprend la tête au dernier moment

De nombreux pilotes sont passés à l'attaque dans les dernières minutes mais seul Fabio Quartararo a pu battre les représentants de Hamamatsu sous le drapeau à damier, toujours avec des pneus tendres. Le Français a conclu la séance devant le duo de Suzuki, Danilo Petrucci et Maverick Viñales. Ces deux derniers ont tardé avant d'entamer leurs essais. Franco Morbidelli a réalisé le sixième temps, devant Enea Bastianini, Álex Márquez, Valentino Rossi et Pol Espargaró. Pecco Bagnaia s'est contenté d'un modeste 14e temps.

Jack Miller, Jorge Martín, Luca Marini et Johann Zarco n'ont pas roulé, voyant peu d'intérêt à prendre la piste. "Je pense que c'est mieux d'attendre ce soir", a déclaré le Français au site officiel du MotoGP durant la séance, justifiant sa prudence par sa chute vendredi après-midi. "Peut-être que le vent va un peu baisser. Il faut avoir la bonne énergie pour la bonne séance. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée de prendre la piste me concernant. J'ai fait une erreur hier après-midi. J'ai peur de refaire une nouvelle erreur maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à rester. C'est mieux de rester concentré pour ce soir."

Au cumul des trois séances, le top 10 reste logiquement le même, ce qui signifie que Joan Mir, Valentino Rossi, Pol Espargaró et l'ensemble des pilotes KTM devront passer par la Q1.

GP de Doha - MotoGP - EL3

