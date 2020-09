EL3 - Morbidelli et les deux Français dans un mouchoir de poche !

Le team Petronas a confirmé sa mainmise sur les essais libres de Brno, avec un meilleur temps établi ce matin par Franco Morbidelli. Mais entre l'Italien et son coéquipier, Fabio Quartararo, un candidat surprise est venu s'immiscer. C'était la conclusion d'une séance qui aura été aussi intense qu'attendu, puisqu'elle mettait en jeu les dix premières places de la Q2.

Le top 10 du classement combiné constituait la cible de l'ensemble du plateau, alors que la hiérarchie depuis le début du week-end se veut particulièrement serrée. Placé hors de cette zone de sécurité hier, Valentino Rossi y a fait son entrée dès ses premiers tours, en se portant en tête de cette séance matinale avec le premier chrono de 1'56, à trois dixièmes alors de la meilleure performance d'hier établie par Quartararo. Ce fut ensuite au tour de Cal Crutchlow d'entrer dans ce top 10 en améliorant sa performance avec un temps de 1'57"067, encore loin du niveau qui serait nécessaire à la conclusion de ces 45 minutes.

Après l'avoir délaissé hier, Andrea Dovizioso a sorti le pneu soft du placard dès le début de cette séance, commençant à se préparer pour les qualifications. Seulement, le pilote Ducati a roulé au centième près sur des temps comparables à ce qui avait été sa meilleure performance d'hier, en 1'57"6 : ce n'était que l'avertissement de ce qu'allait être cette séance frustrante pour lui.

Deux dixièmes et demi d'écart dans le top 10

Le classement a commencé à fortement s'animer à l'entrée dans les 20 dernières minutes. C'est alors une autre Ducati, celle de Johann Zarco, qui a exploité le pneu soft pour se porter en tête avec un temps de 1'56"631. Dans la foulée, Aleix Espargaró battait lui aussi le chrono de référence de Rossi en 1'56"728. Pol Espargaró s'élançait à son tour, obtenant un chrono de 1'57"003 synonyme de quatrième place provisoire, avant d'améliorer en 1'56"683. Entre-temps, et bien qu'ayant opté pour un pneu arrière medium, Brad Binder avait imité son chef de file en postant un temps de 1'56"730.

Dans la foulée, Joan Mir s'est porté en tête en 1'56"565, à 63 millièmes seulement de la performance réalisée hier par Quartararo, qui résistait toujours. Mais au classement combiné, le top 10 ne tenait désormais plus qu'en trois dixièmes, rendant la qualification toujours plus délicate. Descendu au 13e rang, Crutchlow a porté une attaque qui, à cet instant, l'a certes fait remonter à 0"331 du temps de référence, mais ça ne suffisait pas encore à le faire entrer dans la zone de sécurité, preuve de la complexité de l'exercice.

Comme hier, Franco Morbidelli est celui qui a pu aller chercher une amélioration très nette, d'une demi-seconde, lui permettant alors de prendre les commandes : avec un tour bouclé en 1'56"037, il était désormais l'homme le plus rapide du week-end. Dans la foulée, Álex Rins s'est propulsé à la deuxième position, puis Miller a cru sauver sa place à son tour, deux améliorations qui ont fait sortir Binder et Rossi du top 10, alors qu'il restait dix minutes pour sceller le classement. Pour les uns comme pour les autres, tout restait à faire cependant.

Reparti à l'attaque après un long passage par les stands, Dovizioso a enfin amélioré son temps d'hier en entrant pour la première fois, de peu, dans la fenêtre des 1'56, toutefois c'était encore insuffisant : il était 15e au classement combiné à cet instant. Il parviendra à gagner encore deux places mais avec un meilleur temps de 1'56"521 le pilote Ducati n'allait pas parvenir à se qualifier pour la Q2.

Zarco se propulse à la 2e place

À ce stade, Oliveira, Viñales et Quartararo n'avaient tourné qu'en 1'57"0 (le Portugais et l'Espagnol) et 1'57"4 (pour le Français) pendant cette séance et ne conservaient leur place dans le top 10 combiné qu'à la faveur de leur performance d'hier. Mais Quartararo s'est lancé dans les dernières minutes, avec la ferme intention de se mettre définitivement à l'abri. Ce fut chose faite avec un temps de 1'56"353, le plaçant au troisième rang.

Puis Viñales est venu compléter ce qui était alors un quarté Yamaha, sur la feuille des temps de cette séance comme au classement combiné. Une hiérarchie encore très provisoire puisque, très vite, l'Aprilia d'Aleix Espargaró est venue s'immiscer dans ce petit groupe en se portant à la deuxième position. Puis Joan Mir et Pol Espargaró sont remontés à leur tour. Quartararo, pour sa part, a confirmé et s'est rapproché de Morbidelli, à moins d'un dixième désormais.

Nous en étions aux dernières secondes de la séance et Zarco était l'un des deux seuls pilotes à ne pas encore amélioré son temps d'hier. Il y est finalement parvenu in extremis en postant un chrono de 1'56"053 qui l'a placé à seulement 16 millièmes du temps de référence de Franco Morbidelli ! Le pilote Petronas allait rester invaincu et dominer un classement qui ne voit que 0"257 séparer les dix pilotes les plus rapides.

Capable d'améliorations successives dans les dernières minutes, Rossi en termine cinquième, entre les frères Espargaró. Mir, Crutchlow et Viñales sont saufs, tout comme Petrucci, qualifié de justesse. En revanche, Rins échoue à la 11e place devant Nakagami et Dovizioso : tous devront en passer par la Q1 cet après-midi, de même que Miller, 15e à ce stade.

Brillant troisième hier, Miguel Oliveira était le seul à la toute fin de la séance à ne pas avoir amélioré son temps. Lancé dans un très bon tour alors qu'il avait rétrogradé dans le classement, le pilote Tech3 est tombé sur les freins, piégé par l'insidieux virage 13. Lui aussi ira en Q1.

GP de République Tchèque - EL3