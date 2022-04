EL3 - Oliveira passe entre les gouttes, grosse chute pour Márquez

Charger le lecteur audio

Après une première journée d'essais intégralement disputée sur piste humide, c'est à nouveau la pluie qui a accueilli les pilotes sur le circuit de Portimão ce samedi, et même si quelques rayons de soleil commençaient à apparaître, le circuit était à nouveau détrempé au moment d'entamer cette troisième séance du week-end. Les essais du Moto3, disputés juste avant, ont encore été marqués par de nombreuses chutes et les chronos sont restés moins bons que vendredi, mais les pilotes du MotoGP ont rapidement pu rouler plus vite qu'en EL1 et EL2.

Jack Miller a ainsi vite pris le commandement avec un meilleur temps que celui qu'il avait établi vendredi, mais ce sont surtout les erreurs des frères Márquez qui ont marqué ce début de séance. Marc Márquez a été victime d'un highside à la sortie du virage 8, une partie du circuit où le dénivelé est important, et son casque a une nouvelle fois heurté le sol, comme à Mandalika même si l'accident a été moins spectaculaire. Le sextuple Champion du MotoGP a pu se relever immédiatement et repartir avec sa machine, bien que sa visière soit cassée. Álex Márquez a de son côté été piégé au virage 4, sans gravité.

Une fois les drapeaux jaunes retirés, Miguel Oliveira a réalisé le meilleur chrono du week-end, en 1'50"583, effaçant ainsi le chrono de Márquez qui faisait référence depuis les EL1, avant de gagner 0"031 dans le tour suivant. Le Portugais devançait alors Fabio Quartararo, enfin présent dans le top 10, et Joan Mir s'est invité entre les deux leaders au cap de la mi-séance.

Alors qu'il semblait que ces EL3 seraient décisifs pour décrocher les dix tickets pour une entrée directe en Q2, la pluie a fait son retour dans l'allée des stands, mais les pilotes continuaient à améliorer leurs chronos, sans pour autant venir troubler le trio de tête. Brad Binder est remonté au quatrième rang avant d'être victime d'une grosse chute au virage 9. Aleix Espargaró a lui aussi intégré le top 10 au cumul des séances, mais l'averse a redoublé, rendant tout progrès impossible.

Dans les quinze dernières minutes, peu de pilotes se sont aventurés en piste et les conditions étaient très piégeuses, comme l'ont constaté les rookies à leurs dépens : Remy Gardner a chuté au virage 7, Darryn Binder au virage 3 et Marco Bezzecchi au premier, après un nouveau highside pour le pilote VR46, déjà lourdement tombé vendredi.

Pecco Bagnaia, le leader du championnat Enea Bastianini et Álex Rins, présent sur le podium des deux dernières courses, étaient hors du top 10 en cumulant les trois séances, et donc déjà certains de devoir passer par la Q1 pour tenter de décrocher les deux dernières places pour la seconde partie des qualifications, puisque les chronos étaient à une dizaine de secondes des meilleurs dans la dernière partie de la séance.

Miguel Oliveira a conservé la première place sur ses terres, devant Joan Mir et Fabio Quartararo, qui a confirmé que la confiance affichée vendredi soir était justifiée. Brad Binder a signé le quatrième temps devant Johann Zarco, Aleix Espargaró et Jack Miller. Marc Márquez a été classé au huitième rang dans cette séance et a conservé la cinquième position du classement combiné. Après sa chute, le pilote Honda est longtemps resté dans son garage et s'est contenté d'un essai de départ en fin de séance.

Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi ont complété le top 10 de cette séance. Le second sera en Q2, grâce à un chrono réalisé vendredi, mais pas le premier, Pol Espargaró décrochant la dernière place par le biais de son meilleur temps en EL2. Morbidelli n'est que 14e en associant les chronos des trois séances et il sera donc confronté à Bagnaia, Bastianini et Rins en Q1, mais aussi à Jorge Martín et Maverick Viñales.

