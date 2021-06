EL3 - Quartararo en tête d'une séance mouvementée

Dans la chaleur étouffante du Sachsenring, où l'on craint l'arrivée prochaine d'orages, Fabio Quartararo a signé le meilleur temps des Essais Libres 3, dernière séance comptant pour l'accession directe à la phase finale des qualifications, qui auront lieu cet après-midi.

L'enjeu, bien entendu, était de se placer dans le top 10 du classement combiné avec les séances d'hier. Marc Márquez n'y figurait pas hier soir mais, immédiatement, il a amélioré sa performance et s'est porté de la 12e à la cinquième position de ce classement, et à la place de leader de ces EL3 en 1'21"097. Lancé dans un solide run, le pilote espagnol a brillé par sa performance mais il s'est aussi fait une frayeur en sortant hors de piste dans le virage 10 alors qu'il était incliné et à fond de quatrième.

Durant cette première partie de séance, une autre amélioration était à noter, celle de Pecco Bagnaia, qui avait fini la journée de vendredi dernier sans avoir tenté de time attack (à l'instar de Márquez). Grâce à une bonne entame de séance, il s'est adjugé le cinquième temps de la séance à ce stade, mais une 19e place encore très modeste au classement combiné.

Longtemps, Márquez et Bagnaia auront été les seuls à se montrer plus rapides qu'hier, ce qui laissait Miguel Oliveira leader au général avec le chrono de 1'20"690 posté hier en EL2. Le pilote portugais était également dans le rythme de cette séance, deuxième après la première partie, à seulement cinq centièmes de Márquez. Au classement combiné, celui qui compte pour l'accession directe à la Q2, c'est Franco Morbidelli qui payait le prix du retour du #93, puisqu'il avait glissé à la 11e place.

Viñales et les Suzuki manquent le coche

À 20 minutes de la conclusion de la séance, Joan Mir a porté à son tour une attaque et ainsi fait son retour dans le top 10 alors qu'il n'était que 16e à la fin de la première journée. Malgré une erreur dans le tour suivant, le Champion du monde en titre a pu enchaîner avec une autre amélioration, mais il restait encore bien assez de temps à ses adversaires pour vite lui gâcher sa joie.

C'est à 14 minutes de la fin que le meilleur temps de ce week-end a fini par être battu une première fois, sous le coup de l'attaque de Jack Miller qui a posté une nouvelle référence en 1'20"526. Ce n'était toutefois que le début du time attack. L'amélioration suivante est venue de Fabio Quartararo, en 1'20"348 : ce chrono allait par la suite resté invaincu, faisant du Français le leader de ce début de week-end.

Les attaques n'ont toutefois pas manqué. Ainsi, on a vu Marc Márquez améliorer son chrono à son tour pour se porter au quatrième rang, derrière Takaaki Nakagami, lui-même bientôt devancé par Miguel Oliveira. Sorti du top 10, Johann Zarco s'est propulsé au deuxième rang en enchaînant deux tours rapides qui l'ont porté à 0"085 de la référence toujours détenue par Quartararo.

Descendu au quatrième rang derrière le trio Quartararo-Zarco-Oliveira, Miller a réussi à s'intercaler entre les deux Français dans un quarté de tête désormais contenu en un dixième seulement. Cela allait être le dernier changement dans ce premier groupe.

Pour d'autres, la fin de séance aura été un casse-tête insoluble. C'est le cas notamment de Mir. Seulement 19e à l'entrée dans les quatre dernières minutes, le pilote Suzuki a réussi à momentanément se hisser dans le top 10 une deuxième fois, mais les améliorations venues de toutes parts l'en ont à nouveau fait sortir par la suite pour finalement ne manquer la dixième place que pour 25 millièmes. Son coéquipier Álex Rins, qui revient de blessure, ou encore le vice-Champion du monde Franco Morbidelli n'ont pas non plus réussi à venir à bout de cette barrière.

Marc Márquez a quant à lui glissé à une neuvième position dangereuse. Reparti à l'attaque, le pilote Repsol Honda a obtenu une amélioration sitôt annulée pour dépassement des limites de la piste, cependant sa place a finalement été sauve. Il en est de même pour Pecco Bagnaia, qui s'est classé huitième. Il ira directement en Q2, au même titre qu'Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Álex Márquez, mais aussi Jorge Martín, qui récupère toujours de sa lourde chute de Portimão.

Autre top pilote piégé par le time attack, Maverick Viñales. À sept minutes du drapeau à damier, l'Espagnol s'est fait piéger au freinage du virage 1, alors qu'il occupait une dixième place qui le mettait indéniablement en danger en vue des qualifications. Revenu au stand au pas de course, le pilote Yamaha n'a pas été en mesure de se rattraper et il a donc terminé la séance 13e.

Avant la chute de Viñales, le virage 1 avait fait deux autres victimes dès le début de la séance. Enea Bastianini a en effet dû lâcher sa Ducati à basse vitesse après avoir manqué son freinage, puis dix minutes plus tard, Iker Lecuona subissait le même sort après avoir été secoué par sa KTM sur la bosse précédant le freinage. En fin de séance, c'est dans le virage 8 que Pol Espargaró a pour sa part perdu le contrôle de sa Honda alors qu'il tentait de sortir de la deuxième moitié du classement.

GP d'Allemagne – MotoGP - EL3