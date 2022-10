EL4 - Bezzecchi et Ducati dominent, Quartararo à terre

Charger le lecteur audio

La piste était sèche au moment d'entamer cette séance destinée à la préparation de la course, même si les prévisions annoncent encore un risque de pluie élevé pour la course. La température ambiante était de 34°C, celle de l'asphalte frôlant les 50°C.

Pecco Bagnaia, contraint de passer par la Q1 après sa chute en EL3, est revenu à son garage après un seul tour d'installation, pour reprendre la piste quelques instants plus tard. Pendant ce temps, Franco Morbidelli et Fabio Quartararo roulaient en formation. Une répétition avant les qualifications pour que Morbidelli offre l'aspiration à son coéquipier dans les longues lignes droites du circuit ?

Du côté des chronos, les représentants de Ducati ont vite pris le pouvoir. Marco Bezzecchi, Enea Bastianini et Jorge Martín se sont succédé en tête. Les chutes se sont enchaînées dans les instants qui ont suivi : Pol Espargaró a été piégé au virage 8, Martín au freinage suivant puis Johann Zarco à l'entrée de la ligne droite opposée.

Bezzecchi a repris le pouvoir pour 0"024 mais Bastianini l'a battu pour un petit millième. Le pilote VR46 a une nouvelle fois répliqué, reprenant l'avantage sur son compatriote pour 0"071.

Chez Yamaha, Quartararo venait de cesser les expérimentations dans le sillage de Morbidelli quand il est tombé au virage 8, celui qui avait piégé Bagnaia dans la matinée. Le Français, qui semblait souffrir de la main gauche, a pu reprendre la piste avec sa moto, afin de regagner son garage au plus vite. Il a repris ses essais après avoir changé de combinaison.

Seulement 14e, Marc Márquez a chuté à son tour au dernier virage à cinq minutes du drapeau à damier. Cet événement a été le seul en fin de séance et Ducati a conservé son triplé, avec Bezzecchi devant Bastianini et Martín. Álex Rins a pris la quatrième place, devant Pecco Bagnaia. Ce dernier a entamé sa séance avec un pneu arrière tendre très usé mais tour après tour, il a amélioré ses chronos et finalement intégré les premières places.

Franco Morbidelli a réalisé un sixième temps encourageant devant Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Jack Miller et Joan Mir. Les pilotes Aprilia ont encore été distancés, avec Maverick Viñales 11e et Aleix Espargaró 13e, entourant un Johann Zarco une nouvelle fois exclu du top 10. Marc Márquez a dû se contenter de la 15e place, mais il avait signé ses trois meilleurs premiers secteurs avant sa chute.

Les pilotes enchaînent maintenant avec les qualifications et une Q1 où figureront de nombreux pilotes de pointe. Outre Bagnaia, Zarco, Miller et Marc Márquez viseront les deux premières places, qui permettront d'accéder à la Q2.

GP de Malaisie - MotoGP - EL4