EL4 - Morbidelli mène, Quartararo rassure

C'est avec 40 minutes de retard que ces Essais Libres 4 ont débuté, suite au nouveau programme établi en raison des très faibles températures rencontrées dans la matinée, potentiellement dangereuses puisque la mise en chauffe des pneumatiques est rendue très difficile. La température de la piste était de 24°C, 10 de plus que dans la matinée, au début de cette ultime séance avant les qualifications.

Cal Crutchlow, le meilleur pilote derrière les trois Yamaha dans la matinée, a été le premier à inscrire son nom en tête des temps, avec deux pneus medium, avant d'être battu par Joan Mir, en piste avec deux pneus tendres, puis Franco Morbidelli, qui roulait avec deux gommes medium. Crutchlow a repris la tête dans son deuxième tour mais Morbidelli l'a encore battu. Le pilote du team LCR n'a pas pu répliquer cette fois, alors qu'il était pourtant dans la roue de son rival.

Fabio Quartararo, souffrant d'un hématome sur la hanche et sorti de la Clinica Mobile avec une béquille après sa spectaculaire chute de la matinée, a vite rassuré en prenant la troisième place, avec deux pneus tendres. Quelques minutes plus tard, le Français s'est même emparé de la première place, 0"022 seulement devant son équipier du team SRT. Même s'il est apte à rouler et qu'il ne souffre d'aucune fracture, Quartararo a été vu plusieurs fois en train de s'étirer, au début et à la fin de la séance, et le leader du championnat boitait toujours en regagnant son garage.

À un peu plus de 10 minutes du drapeau à damier, Maverick Viñales, l'homme fort de la journée de vendredi avec le meilleur chrono des deux séances, a fait mieux, avec lui aussi deux pneus tendres, établissant ainsi un triplé Yamaha, les trois seules machines de la marque ce week-end en raison du forfait de Valentino Rossi, positif au COVID-19.

Morbidelli en tête, des écarts infimes

Franco Morbidelli, cette fois en piste avec un medium à l'avant et un tendre à l'arrière, a repris la tête à moins de cinq minutes de la fin de la séance. C'est alors qu'Álex Márquez, équipé des mêmes gommes, a créé la surprise se portant devant les pilotes Yamaha, pour quelques instants seulement avant que Morbidelli ne reprenne son bien. L'Italien a conservé la première place.

Morbidelli aborde les qualifications en favori grâce à un nouveau meilleur temps, après celui de la matinée. Viñales et lui ont mené chaque séance depuis le début du week-end mais plusieurs marques se sont rapprochées : Honda, représentée par Álex Márquez à la deuxième place, Suzuki, avec le troisième temps de Joan Mir, et KTM, que Pol Espargaró a placé au quatrième rang. Viñales est cinquième, devant Quartararo.

Les pilotes Ducati, qui devront tous passer par la Q1 pour briguer l'une des deux dernières places à prendre pour la Q2 après des essais difficiles, se sont encore fait très discrets, malgré des températures plus élevées et un vent plus faible, qui devaient jouer en leur faveur. Leur meilleur représentant est Andrea Dovizioso, au neuvième rang. Johann Zarco n'a pris que la 20e place.

Grand Prix d'Aragón - Essais Libres 4