Tout le programme, dont la course, désormais décalé d'une heure

Après un premier changement apporté à l'horaire des séances de samedi matin au Grand Prix d'Aragón, les journées de samedi et de dimanche ont désormais été reprogrammées en intégralité. Les séances d'essais libres restantes, mais aussi les qualifications, les séances de warm-up et au final les courses sont toutes repoussées d'une heure.

Cette décision a été prise après une première journée marquée par des températures particulièrement basses en matinée, des conditions jugées trop extrêmes pour que la sécurité soit garantie. La direction de course avait donc pris une première mesure vendredi matin en retardant d’une demi-heure les EL1 de la catégorie MotoGP.

Malgré tout, cinq pilotes ont chuté durant la première séance de la catégorie reine, tous ayant été piégés dans les virages à droite de la piste, minoritaires et donc susceptibles de mettre en difficulté un pneu avant qui peine à monter en température. Ce soir, les pilotes ont exprimé une certaine inquiétude face à ces conditions, alors que se tenait comme chaque vendredi la réunion de la Commission de sécurité.

Après avoir initialement annoncé le report d'une demi-heure des séances de samedi matin, une décision plus ferme a donc désormais été prise. Le décalage qui s'appliquera dès les EL3 samedi sera finalement d'une heure et il impactera également le reste du programme, à commencer par les qualifications. Celles de la catégorie MotoGP débuteront 40 minutes plus tard que prévu, à 14h50.

Dimanche, les séances de warm-up des trois catégories s'élanceront avec une heure de retard, de même que les courses : celle du Moto3 partira à 12h, celle du Moto2 à 13h20 et le départ de la course de la catégorie MotoGP sera quant à lui donné à 15h au lieu de 14h.

"Ce matin, quand nous sommes arrivés sur le circuit et que nous avons vu que les températures étaient assez basses, nous avons immédiatement contacté Michelin afin de comprendre la situation", explique Loris Capirossi, conseiller sécurité du MotoGP, auprès du site officiel, expliquant le premier choix fait ce matin de repousser le roulage de la catégorie reine d'une demi-heure. "Nous ne nous attendions pas à de telles conditions et Michelin n'a donc pas apporté le bon pneu, le composé très tendre. Mais au final, le changement a été très bon, tout le monde est plutôt content. Nous avons donc décidé de faire la même chose demain."

Le programme de samedi et dimanche

Jour Séance Moto3 MotoGP Moto2 Samedi EL3 10h-10h40 10h55-11h40 11h55-12h35 Samedi EL4 - 14h10-14h40 - Samedi Qualifs 13h55-13h55 14h50-15h30 15h50-16h30 Dimanche Warm-up 10h-10h20 11h-11h20 10h30-10h50 Dimanche Course 12h 15h 13h20

Loris Capirossi anticipe d'ores et déjà que le second Grand Prix prévu sur place la semaine prochaine devrait subir des modifications similaires. "Nous pensons conserver le même programme la semaine prochaine, nous pouvons décaler le vendredi et le samedi d'une demi-heure. Le samedi soir, nous aurons le changement d'heure [le passage à l'heure d'hiver, ndlr] et nous conserverons le même horaire [pour dimanche] car cela nous fera de toute façon commencer une heure plus tard."

