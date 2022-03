Enea Bastianini reproche un contact à Darryn Binder

Charger le lecteur audio

Deux courses en MotoGP et déjà deux pilotes mécontents de l'attitude de Darryn Binder en piste. Encore plus qu'à Doha, le Sud-Africain a impressionné par son rythme à Mandalika, avec une dixième place qui a fait de lui le seul rookie dans les points, mais son agressivité a agacé Enea Bastianini, alors que c'est Remy Gardner qui lui demandait "plus de respect" dans les duels deux semaines plus tôt.

Bastianini s'élançait pourtant 17 positions devant le rookie du team RNF. Qualifié au cinquième rang alors qu'il pensait la première ligne dans ses cordes, le vainqueur de la manche d'ouverture de la saison a pris un mauvais départ sur un circuit détrempé, ce qui l'a fait plonger à la 14e place à la fin du premier tour. La dégringolade a continué jusqu'à la 20e position dans les premiers tours mais le pilote Gresini a par la suite retrouvé une place dans les points.

"J'ai sûrement mis un peu trop de temps pour trouver les bonnes sensations. Malheureusement, dans les premiers tours je ne voyais absolument rien, j'ai donc eu un peu de mal", a déclaré Bastianini. "Ensuite, petit à petit, je suis revenu, j'ai pris mon rythme, et j'ai été rapide. Dans les huit ou dix derniers tours, j'ai été très bon."

Enea Bastianini lors du GP d'Indonésie.

Enea Bastianini a recollé au groupe qui a joué la huitième place jusqu'au dernier tour et sa remontée lui a même permis d'occuper un temps la neuvième position. Les duels ont été nombreux mais celui avec Darryn Binder, auteur d'une remonté régulière après un départ depuis le 22e rang, a déplu au pilote italien puisqu'un contact lui a fait perdre du temps. Il a finalement vu l'arrivée dans la roue de son rival, à la 11e place.

"Quand j'étais dans le groupe de sept ou huit pilotes, je les ai passés, mais quand je suis arrivé sur Darryn… Malheureusement, il était dangereux. Il m'a fait élargir dans le virage 2, je suis sorti, et j'ai dû revenir à l'arrière de ce groupe. Ensuite, je suis remonté et j'ai terminé 11e. C'est pas mal. Je pouvais faire huitième, c'est ça que je trouve dommage, mais ce qui est important c'est d'avoir marqué des points et d'avoir malgré tout fait une bonne course."

Les pilotes qui ont brillé au Qatar ont tous été plus en retrait sous la pluie de Mandalika, ce qui permet à Bastianini de conserver la tête du championnat, deux points devant Brad Binder et trois devant Fabio Quartararo. Un statut qui lui importe peu tant son début de course a été difficile : "Je reste leader du championnat, mais ça n'est pas très important pour moi. Ce que je veux, c'est faire une meilleure course la prochaine fois s'il pleut."

Avec Léna Buffa