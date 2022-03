Mécontent de Darryn Binder, Gardner lui demande du "respect"

Charger le lecteur audio

À peine sa première course en MotoGP terminée, Darryn Binder est déjà au cœur d'une polémique. Régulièrement critiqué pour son pilotage agressif en Moto3, à l'image de son attaque qui a provoqué l'abandon de Dennis Foggia et assuré le titre à Pedro Acosta à Portimão l'an passé, le pilote du team RNF est maintenant la cible de Remy Gardner, lui aussi rookie dans la catégorie reine cette année.

Au GP du Qatar, Binder a affiché un rythme inattendu pour son premier départ puisqu'après l'abandon de Marco Bezzecchi, il a longtemps été le meilleur débutant du classement. Dans la deuxième partie de la course, Binder et Gardner se sont battus pour le point de la 15e place, qui est finalement revenu au second à la faveur d'un dépassement à trois tours de l'arrivée. Le Champion du Moto2 est cependant très mécontent des actions de Binder dans leurs affrontements en piste.

"À un moment, j'étais derrière [Andrea Dovizioso] et Maverick [Viñales], je crois que Darryn était juste devant [moi]", a expliqué Gardner. "Ce n'était pas trop mauvais, je pensais pouvoir les suivre mais il y avait Darryn entre nous et je n'ai pas pu le doubler. Il a piloté comme en Moto3 : c'était très décousu il revenait sur la trajectoire sans regarder, il sortait large... C'était un peu désastreux pour le doubler. Malheureusement j'ai perdu le contact avec ce groupe et j'ai été un peu coincé avec les deniers. J'ai au moins réussi à gagner la lutte de mon groupe, mais on a beaucoup de travail."

Gardner n'a guère plus d'expérience du MotoGP que Binder mais se veut pédagogue face à un pilote qui n'est pas passé par la catégorie intermédiaire : "J'espère le voir et discuter avec lui parce que ce ne sont pas des Moto3 et qu'on ne se bat pour les premières places, on se bat pour les dernières. On ne doit pas faire l'idiot dans le pilotage et il faut un peu plus de respect les uns pour les autres. J'espère le voir. C'est normal, c'est sa première course en MotoGP alors qu'il arrive directement du Moto3 donc j'espère discuter avec lui et que ça s'améliorera."

Darryn Binder justifie son agressivité

Binder ne comprend pas l'agacement de Gardner, assumant son désir d'être le meilleur débutant à l'arrivée et d'accrocher un premier point en MotoGP, une volonté qui s'est traduite par une agressivité selon lui tout à fait naturelle. "Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit et je ne sais pas vraiment de quoi il est mécontent", a commenté celui qui est le premier pilote à rejoindre le MotoGP en provenance du Moto3 depuis Jack Miller. "Avec Remy, on s'est battus durant la course, on s'est dépassés souvent."

"Dans le dernier tour, je me suis bien battu : c'était la première course de l'année, on se battait pour la 15e place mais je la voulais. Je voulais être le meilleur rookie et je voulais un point donc j'ai plongé mais je n'ai pas foncé sur Remy. Je dois voir ce qu'il a dit, je ne comprends pas vraiment de quoi il parle mais de mon côté, c'était une course. Je me suis battu ! [rires]"

Darryn Binder s'est même félicité que ses dépassements aient été "tous propres" alors qu'il n'avait aucune expérience de ces phases de course sur une MotoGP, n'ayant pu doubler aucun pilote au cours des tests de pré-saison. Le Sud-Africain assure avoir été prudent pour éviter une perte de contrôle.

"Au début c'était effrayant, surtout en ligne droite. On prend une aspiration, on se décale, on sent les turbulences, etc, et si on freine derrière quelqu'un, ça nous aspire. Il faut vraiment se concentrer parce que j'avais peur qu'en conservant mon point de freinage habituel, je percute un concurrent à cause de l'aspiration."

Une prudence que le cadet des Binder a également appliquée au départ afin de ne pas manquer son freinage : "Sincèrement j'avais assez peur au premier virage. J'ai probablement freiné trois fois pour que les freins soient chauds, je ne voulais pas sortir de la piste et je suis resté sur la gauche au cas où je me manquerais, je ne voulais pas être à l'intérieur et percuter quelqu'un. Ce genre de choses, c'était assez effrayant ! [rires]"