Espargaró très diminué : "Impossible d'enchaîner plus de cinq tours"

Au terme d'une saison marquée par de nombreuses blessures, plusieurs pilotes sont diminués à Valence et ils ont encore été plusieurs à tomber ce vendredi. Victime d'une grosse chute dans la matinée, Joan Mir a manqué la séance de l'après-midi mais a passé des examens qui n'ont révélé aucune fracture. Marco Bezzecchi et Jack Miller ont eux aussi connu de lourdes chutes, dont ils se sont relevés sans blessure.

Aleix Espargaró a en revanche roulé avec une petite fracture sur la tête de la fibula de la jambe gauche, conséquence de son accrochage avec Miguel Oliveira en course sprint à Sepang. Il a été beaucoup plus en difficulté que ce qu'il avait anticipé, ce qui risque de compromettre la suite de son week-end.

"La moto est bonne et je peux être rapide pendant deux où trois tours, et ensuite je n'ai pas l'énergie", a expliqué le pilote Aprilia. "On est vraiment malchanceux d'être sur un circuit où c'est tout le temps à gauche, à gauche, à gauche, à gauche... Je suis très triste, je ne m'attendais pas à souffrir autant."

"Je vais continuer", a néanmoins promis Espargaró. "S'il y avait une autre course le week-end prochain ou dans quelques semaines, j'arrêterais, à 100%. J'ai très mal, mais c'est la dernière course de l'année donc je vais continuer. Je pense que ce sera difficile de faire le test mardi, peut-être des relais courts, mais actuellement j'ai très mal."

"Demain matin, je vais pouvoir faire des relais courts, je vais essayer de m'amuser en qualifications. C'est juste un tour donc je vais essayer de prendre du plaisir. Mais aujourd'hui, c'était impossible d'enchaîner plus de cinq tours."

Dans ces conditions, Espargaró a peu d'espoirs d'être à l'arrivée des deux courses : "Peut-être qu'il y aura de petits progrès demain et que je pourrai finir le sprint, mais ce sera difficile."

Aucune opération n'est prévue mais l'effet des antalgiques est resté très limité ce vendredi, ce qui prive Espargaró de solution concrète : "La fracture est grosse, on a essayé de faire des infiltrations dans les muscles mais j'ai très mal au niveau de la fracture quand je prends de l'angle et que je mets de la force sur la jambe."

"Pour moi, cette année la Clinica mobile [qui a été remplacée par un nouveau système cette année, ndlr] a fait de gros progrès par rapport au passé. Leur façon de travailler est incroyable mais malgré ça, il n'y a rien à faire quand on a une grosse fracture. Je ne peux pas demander un magicien."

Les difficultés rencontrées par Aleix Espargaró l'empêchent de véritablement exploiter l'Aprilia, ce qui a mené à sa chute au virage 1 : "C'était de ma faute. J'ai très mal à chaque que je prends de l'angle, donc mon cerveau essaie de me protéger et je reste plus sur la moto au lieu de m'incliner. Donc ça modifie l'équilibre, je bloque le frein avant et je tombe. C'est ennuyeux, je suis très triste, j'ai très mal et je ne m'y attendais pas. Je ne pilote pas bien [mais] la moto est rapide ce week-end."

Sur la seconde RS-GP, Maverick Viñales a en effet réalisé le meilleur chrono de la journée et se sachant lui-même diminué, Espargaró souhaite à son coéquipier de conclure le week-end à la même position : "Je suis très content pour Maverick. J'aimerais vraiment qu'on finisse la saison avec sa première victoire pour Aprilia, ce serait fantastique."

Rins diminué mais en mesure de rouler

Álex Rins a de son côté connu une journée encourageante pour son retour à la compétition. L'Espagnol, qui n'était au départ qu'en Indonésie au cours des 13 derniers Grands Prix, a senti quelques limites au niveau de la jambe droite après sa double fracture du mois de juin, mais la douleur est restée sous contrôle.

"La jambe va bien", a résumé Rins, qui a cependant tout fait pour préserver sa jambe lorsqu'il est à son tour tombé au premier virage : "C'est encore un peu douloureux et après la chute, je sentais une petite douleur à cause du premier choc. C'est sûr que tour après tour, la douleur reste faible mais je la ressens. C'est un peu bizarre de rouler, je n'ai pas encore une position naturelle."

Rins paie surtout un certain manque de repères après avoir peu roulé au cours des derniers mois : "Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant être super à l'aise, [je suis] peut-être à 4 ou 5. J'ai beaucoup amélioré mes sensations après mon dernier Grand Prix, qui était en Australie. Quand je roule avec les autres, je constate qu'ils ont enchaîné beaucoup de courses, ils ont beaucoup de confiance pour entrer dans les courbes, etc. J'ai passé un mois chez moi et c'est un peu dur d'avoir mes points de référence au freinage."

Rins se prépare donc à une soirée studieuse pour être à nouveau en forme samedi : "Le but est de faire un peu de kinésithérapie pour détendre un peu la jambe, pour voir si tout est en place après la chute, mais rien de différent de ce que l'on fait déjà."