Espargaró : "Dovizioso serait plus que bienvenu chez Aprilia"

Sitôt le départ d'Andrea Dovizioso de Ducati annoncé, tous les regards se sont tournés vers Aprilia, seul constructeur à encore disposer d'une place libre dans son équipe officielle. Une place qui, en réalité, est promise à Andrea Iannone, seulement la suspension pour 18 mois du pilote italien et le report à mi-octobre de son audience auprès du TAS pour un ultime recours de lever cette sanction laissent Noale dans une situation très délicate.

Interrogé dimanche matin sur les chances de voir Andrea Dovizioso rejoindre sa formation, c'est un Massimo Rivola gêné qui, entre deux rires nerveux, a réagi au micro du site officiel du MotoGP : "Qui sait ! En réalité nous adorerions suivre Andrea, mais l'autre. C'est plutôt inattendu… Dovi a clairement été l'un des top pilotes ces dernières années. Je ne pense pas que nous puissions nous permettre un pilote comme lui, mais disons que c'est bien d'être dans en lice. Pour être honnête, pour le moment je n'en ai aucune idée."

Le nom le plus cité jusqu'à présent pour éventuellement Andrea Iannone a été celui de Cal Crutchlow, à qui Honda a signifié son départ. L'Anglais s'est dit intéressé, mais sans faire part d'évolution tangible ces dernières semaines. Lorsqu'Aprilia s'est ému du report de deux mois de l'audience de son pilote, promettant toujours de l'attendre, Crutchlow a assuré que cela ne changeait rien à sa propre situation.

Aleix Espargaró, lui, n'a pas tourné autour du pot pour réagir à l'arrivée sur le marché d'Andrea Dovizioso. "Parfois, il semble que certaines équipes n'accordent pas assez de crédit à leurs pilotes. Ce qu'Andrea donne à Ducati est incroyable. Je ne sais pas quelle est la situation là-bas, en interne, mais comme je l'ai dit très souvent, Andrea est l'un de mes pilotes préférés", a-t-il rappelé.

"Il travaille dur, c'est un pilote très propre, avec un niveau de technique très élevé, et je pense qu'il a très bien développé la moto. Ce qu'il y a de plus impressionnant pour moi c'est de voir à quel point il est rapide le jour de la course. Parfois, le vendredi et le samedi il n'est pas explosif, mais le jour de la course il est toujours incroyablement rapide."

"Je sais que ça n'est pas facile pour la direction d'Aprilia, mais en tant que pilote j'adorerais avoir Andrea. Pour moi il a été le deuxième meilleur pilote au monde ces cinq dernières années. S'il était mon coéquipier, il aiderait énormément l'équipe à grandir et il m'aiderait à être un meilleur pilote. Je pense pouvoir être plus rapide que lui mais je pense aussi que je peux énormément apprendre d'Andrea et il serait plus que bienvenu chez Aprilia de mon côté."

Andrea Dovizioso a affirmé, en commentant son départ de Ducati, n'avoir "aucun plan B" pour son avenir. Il a toutefois assuré souhaiter continuer à courir à la condition de pouvoir se battre pour la victoire, et indépendamment des capacités financières de Noale, il s'agit là certainement de la plus grande faiblesse de cette option à l'heure actuelle.