Espargaró : Morbidelli "est sur une autre planète dans sa tête"

Aleix Espargaró n'a pas du tout apprécié la manœuvre de Franco Morbidelli dans le dernier tour à Sepang. Les deux hommes se disputaient la dixième place et le pilote Yamaha a tenté un dépassement au virage 14, l'avant-dernier du tracé malaisien. Il a touché la moto d'Espargaró, qui a été contraint d'ouvrir sa trajectoire.

Morbidelli a franchi la ligne d'arrivée au dixième rang mais a très vite été pénalisé, ce qui a rendu la position à un Espargaró circonspect face à l'agressivité de son adversaire. "Je ne sais pas ce que ce gars fait cette année", a lâché le Catalan. "Je ne comprends pas. Il est sur une autre planète dans sa tête."

"Il est sanctionné à presque tous les Grands Prix mais il continue à faire des choses idiotes. Je ne sais pas. Il m'a percuté deux fois en Thaïlande pour la 11e place et je n'ai pas compris. Et [à Sepang] il m'a percuté super fort, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber, pour la dixième place."

"Ils lui ont donné une pénalité de trois secondes, ce que je trouve bien parce que ça m'a redonné un point important, mais je pense qu'il faut qu'il parte dernier ou de la voie des stands. Ils le pénalisent mais il ne progresse pas, c'est fou. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas tomber."

Les sanctions ont en effet été multiples pour Morbidelli cette année. Avant son accrochage avec Espargaró, il avait dû respecter deux long-laps pour avoir gêné Pecco Bagnaia en EL3 et si la sanction a été si lourde, c'est parce qu'il a été impliqué dans d'autres incidents cette année. Au GP d'Indonésie, il n'a pas respecté la procédure pour une simulation de départ en EL3, ce qui lui a valu une pénalité de trois places sur la grille, et à Assen, il avait écopé d'un long-lap, déjà pour avoir gêné des pilotes en EL2.

Un dépassement "normal" pour Morbidelli

Franco Morbidelli a de son côté rejeté une agressivité excessive dans sa manœuvre. "J'ai reçu une [...] pénalité pour un dépassement normal du dernier tour, dans l'avant-dernier virage", a résumé le vice-Champion du monde 2020, très mécontent de la sanction reçue. Morbidelli a renvoyé la balle du côté des commissaires de course et a déploré le manque de dialogue avec les décisionnaires, comme Pol Espargaró vendredi.

"J'espère que ce dépassement sera beaucoup montré sur les réseaux sociaux et à la télévision, pour montrer à quel point la direction de course s'est trompée dans cette décision. Ils sont humains et peuvent faire des erreurs mais il sera important de discuter comment ces épisodes sont analysés, de se réunir et de discuter de la façon dont on est jugés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas."



"Je pense qu'il est temps de se réunir et de discuter, de vraiment parler ouvertement de ce qui se passe", a-t-il ajouté. "Même s'ils prennent les bonnes décisions, comme [samedi], il n'y a pas vraiment de dialogue entre les principaux protagonistes de l'épisode. Il n'y a pas vraiment de discussion avec le panel des commissaires."

"Je pense qu'ils sont sous une forte pression et qu'ils sont dépassés par cette pression, par les commentaires sur les réseaux sociaux, par les commentaires à la télévision. Le monde fonctionne comme ça actuellement mais je pense que les gens qui doivent nous juger, réguler, nous protéger et protéger le spectacle n'équilibrent pas correctement ces choses. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faudra discuter et dialoguer pour corriger ces mécanismes parce qu'ils devraient être équilibrés entre la sécurité des pilotes et le spectacle : la sécurité et préserver le public."

"Et même se préoccuper des pilotes, parce que si je ne peux pas faire un dépassement au dernier virage, où il y a une une chiée (sic) de place comme ici, et que j'ai une moto avec laquelle je ne peux pas doubler en ligne droite, ils ne se préoccupent pas de moi, il faudra juste rouler les uns derrière les autres. Je pense que les mécanismes ne sont pas équilibrés actuellement."