Essais 2 - Bezzecchi termine en tête d'une séance très mouvementée

Restée modeste pendant la première séance, la pluie a fait un retour plus marqué en début d'après-midi lorsque les essais du GP d'Allemagne ont repris avec la catégorie Moto3. L'averse avait cessé au retour des pilotes MotoGP, cependant les conditions de piste n'ont bien longtemps pas permis d'améliorer les chronos enregistrés ce matin.

Un drapeau rouge a par ailleurs retardé l'entrée dans cette séance, après la grosse chute dès les premières minutes de Takaaki Nakagami. Parti à la faute au virage 11, le pilote japonais s'est heureusement relevé sans blessure, un passage par le centre médical ayant confirmé l'absence de fracture, mais sa Honda a été détruite dans la dynamique. Des morceaux d'aéro restés en piste ont nécessité une courte interruption pour que les commissaires puissent intervenir.

Dans ces circonstances, la performance réalisée par Johann Zarco à la fin des Essais 1 est restée invaincue jusqu'aux dernières minutes de la séance. Si les améliorations ont mis du temps à arriver, on retiendra que Miguel Oliveira a été le premier à atteindre la fenêtre des 1'21, puis à descendre en 1'20 peu après la mi-séance. Il entrait ainsi dans le top 10 du classement combiné et se rapprochait même du chrono posté ce matin par Zarco.

La demi-heure était passée depuis peu lorsque les partiels ont commencé à s'abaisser. Plusieurs pilotes ont cependant vu leurs chronos annulés à cet instant, avec la sortie des drapeaux jaunes pour une autre chute, celle de Raúl Fernández dans la descente du virage 11. Le pilote RNF, qui s'est arrêté en milieu de piste après une grosse glissade, s'est relevé avec ce qui semblait être un poignet droit douloureux. Il a rejoint le centre médical tandis que les autres pilotes se lançaient dans la phase la plus intense de la séance.

Oliveira est venu s'ajouter à la liste des chutes à un quart d'heure de la fin de la séance, dans le virage 10. Il occupait alors la cinquième place du classement combiné grâce à la très bonne séance qu'il avait menée jusqu'alors, mais n'allait pas pouvoir poursuivre son effort par la suite.

Quelques instants plus tard, Marc Márquez a évité la correctionnelle, toujours dans le virage 11, en récupérant sa moto dans une séance de rodéo. S'il n'a pas été blessé, le champion espagnol a livré un langage corporel qui en dit long sur ce qu'il pense de la brutalité de sa moto, puisqu'il a adressé un doigt d'honneur sans équivoque à sa caméra embarquée !

Du côté des chronos, ça bougeait ! Jorge Martín a remplacé son coéquipier Johann Zarco en tête du classement, avant d'autres améliorations venues de Jack Miller et Pecco Bagnaia. À six minutes de la fin, tous trois se tenaient dans le même dixième avec une référence en 1'20"371 pour le champion en titre. Repoussé à la 15e place, Fabio Quartararo s'est propulsé au quatrième rang provisoire quelques instants plus tard, avec un tour bouclé en 1'20"623.

Zarco fauché et miraculeusement indemne

À trois minutes de la fin, la séance a été interrompue par un nouveau drapeau rouge après un accrochage effrayant impliquant Marc Márquez et Johann Zarco. Lorsque l'Espagnol a perdu le contrôle dans le virage 1, sa moto a filé vers l'extérieur où se trouvait le Français, qui sortait des stands. Fauchée de plein fouet, la Ducati a eu l'avant arraché dans le choc et Zarco a été envoyé dans les airs sans ménagement. Miraculeusement, le Français s'est pourtant relevé seul et il a même repris la piste après la courte interruption. Márquez n'a pas non plus été blessé.

Il ne restait plus que le temps de boucler un tour lorsque les drapeaux verts ont refait leur apparition. Aleix Espargaró a saisi sa chance et s'est porté en tête. Puis Jorge Martín et enfin Marco Bezzecchi ont fait encore mieux, et c'est au pilote VR46 qu'est donc revenu le meilleur temps final de cette séance en 1'20"271.

Après leur accrochage, Johann Zarco et Marc Márquez font partie des rares pilotes à ne pas avoir amélioré leur temps de ce matin. Le Français figure malgré tout dans le top 10, mais pas le #93 qui devra passer par la Q1 samedi matin.

Maverick Viñales a pour sa part perdu toute chance de se qualifier directement pour la Q2 lorsqu'il est tombé dans les dernières minutes, alors qu'il occupait la 15e place. Au retour en piste après le drapeau rouge, Fabio Di Giannantonio a chuté à son tour, ce qui l'a fait sortir du top 10 dans les derniers instants malgré une solide journée. Son coéquipier Álex Márquez est tombé aussi dans son dernier tour, cependant il a son ticket pour la Q2.

