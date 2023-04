Essais 2 - Martín leader devant Bagnaia, Zarco chute et sort du top 10

Charger le lecteur audio

Malgré un ciel toujours menaçant et quelques gouttes de pluie, la piste était sèche au moment d'entamer une séance déjà décisive pour la suite du week-end à Austin, puisque les dix plus rapides au terme de la journée avaient la certitude de disputer la Q2 et de se faciliter ainsi la tâche pour les deux courses du week-end, en assurant une position sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

Marco Bezzecchi, hors de ce précieux top 10 dans la matinée, a rapidement réalisé un chrono qui l'a placé dans les places qualificatives, mais le vainqueur du GP d'Argentine restait à 0"762 de la référence établie par son coéquipier Luca Marini dans la matinée, signe que les pilotes n'étaient pas encore véritablement à l'assaut des meilleurs chronos possibles.

Bezzecchi a rapidement dégringolé dans la hiérarchie, au point de sortir du top 10. Miguel Oliveira s'est porté en tête avec un chrono qui l'a placé à la troisième position du classement combiné mais dans la foulée, le Portugais, de retour ce week-end après avoir dû faire l'impasse sur le déplacement en Argentine, a chuté à haute vitesse au virage 2, après avoir glissé sur le vibreur. Il a pu se relever immédiatement.

Le chrono d'Oliveira l'a maintenu en tête jusqu'à ce que Pecco Bagnaia fasse mieux, un quart d'heure après le début de la séance. Le Champion du monde accusait encore un retard de 0"089 sur le chrono réalisé par Marini dans la matinée.

Après une période d'accalmie, les pilotes ont repris la piste avec pour la plupart un pneu dur à l'avant afin de l'évaluer en vue de la course. L'objectif à ce moment de la séance était de mesurer les performances dans la durée plus que sur un tour unique et les améliorations se sont faites plus rares, mais Aleix Espargaró a quand même réussi à intégrer les places qualificatives dont il était absent après la matinée.

C'est aussi à ce moment que Jorge Martín a pris le commandement de la séance et même du classement combiné puisque son temps de 2'03"241 l'a placé neuf millièmes devant le chrono de Marini. Miguel Oliveira a quant a lui connu sa deuxième chute de la séance au virage 12, au bout de la longue ligne droite, au moment où la séance entrait dans sa seconde moitié. Augusto Fernández a été piégé au même endroit quelques minutes plus tard.

Fabio Quartararo a de son côté été déséquilibré plusieurs fois mais il a pu rester sur sa Yamaha... qui semble avoir frappé son entrejambe à en croire les images.

Fin de séance animée

À un quart d'heure du drapeau à damier, les pilotes se sont lancés dans l'exercice du time attack, toujours avec un pneu dur à l'avant pour la majorité d'entre eux, et plusieurs marques ont eu droit à leur instant de gloire. Honda a d'abord pris le pouvoir, avec Joan Mir puis Álex Rins. Aleix Espargaró a battu ses deux compatriotes dans la foulée, plaçant l'Aprilia en tête sur un circuit qu'il n'apprécie guère et sur lequel la machine italienne a rarement été à la fête. La bonne forme de la RS-GP s'est confirmée quand Maverick Viñales a fait mieux, offrant un doublé très temporaire à la marque puisque Rins puis Marini ont pris la première place dans la foulée.

Bagnaia est remonté au deuxième rang, permettant cette fois à Ducati d'occuper les deux premières places. Le pilote de l'équipe officielle pris le pouvoir dans le tour suivant, 0"118 devant le représentant de VR46. Les différentes améliorations ont permis à Bezzecchi de brièvement retrouver un top 10 dont Quartararo et Johann Zarco ne faisaient plus partie. Le pilote Yamaha l'a réintégré mais avec à neuvième place qui ne pouvait le rassurer totalement. Relégué au 16e rang, Zarco était quant à lui dans son garage, préférant attendre les cinq dernières minutes pour d'ultimes tentatives.

Victime d'une chute au virage 12, Stefan Bradl restait loin de la lutte acharnée pour les dix premières places. Martín a repris la première place et fait sortir Quartararo des places qualificatives. Après avoir dégringolé au 12e rang, le Français est remonté en septième position. Zarco n'a de son côté pas réussi à accrocher le top 10 et a même connu une chute au virage 6. Joan Mir, gêné par la présence de la Ducati sur la piste, est lui aussi tombé. Le drapeau jaune qui s'en est suivi a privé plusieurs pilotes de leur dernier tour rapide.

Jorge Martín a conservé la première place devant Pecco Bagnaia, Álex Rins, Luca Marini et Álex Márquez. Derrière ce top 5 avec quatre pilotes Ducati et malgré ce qui semble avoir été une panne d'essence en fin de séance, Maverick Viñales a pris la sixième place devant Fabio Quartararo et Brad Binder, l'un des rares en mesure d'améliorer son chrono en fin de séance. Aleix Espargaró a signé le neuvième temps, devant Jack Miller. Les dix premiers de cette séance sont aussi les dix premiers de la journée, et sont donc les pilotes assurés de disputer la Q2.

Marco Bezzecchi n'a réalisé que le 11e temps, ce qui signifie que le leader du championnat devra prendre part à la Q1 pour accrocher l'une des deux places encore à prendre en Q2. Il y affrontera notamment Joan Mir, Joan Zarco et Franco Morbidelli.

Lire aussi : Le programme du GP des Amériques MotoGP 2023

GP des Amériques MotoGP - Essais 2