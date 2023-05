Essais 2 - Miller confirme, Quartararo encore distancé

Le ciel était nuageux mais sans risque d'averses pour cette deuxième séance du week-end sur le circuit Bugatti, avec une température ambiante sous les 20°C, celle de l'asphalte atteignant 32°C. C'est surtout le vent qui était susceptible de gêner les pilotes.

En début de séance, les chronos sont restés à près d'une seconde de la référence établie par Jack Miller dans la matinée. Les conditions semblaient très piégieuses puisque six pilotes sont partis à la faute dans les 15 premières minutes, avec des chutes pour Aleix Espargaró, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, Joan Mir, Augusto Fernández et Álex Márquez. La plus spectaculaire a été celle du pilote Gresini, qui a néanmoins pu se relever immédiatement.

Marco Bezzecchi a conclu ce premier relais en tête et à deux dixièmes de ce qui était encore le meilleur chrono de la journée. Jorge Martín occupait la deuxième place devant Álex Rins et Brad Binder. Pecco Bagnaia n'était que 11e devant Fabio Quartararo, tandis que Marc Márquez était 14e, devant Johann Zarco.

Après un passage par leur garage, les pilotes ont repris la piste. Martín et Danilo Petrucci, remplaçant d'Enea Bastianini ce week-end, se sont ajoutés à la liste des pilotes à terre, alors qu'Aleix Espargaró a rencontré un problème sur son Aprilia et a regagné son garage à vitesse modérée. Mir a de son côté fait un nouveau passage hors piste, sans chuter cette fois.

Peu de pilotes ont amélioré leur chrono au cœur de la séance, préférant attendre le dernier quart d'heure pour se lancer dans l'exercice du time attack. Fabio Quartararo, hors du top 10 après la séance de la matinée, devait améliorer son chrono, mais le Français s'est fait plusieurs frayeurs en arrivant au virage de la Chapelle. Il a néanmoins fini par remonter à la deuxième place de la séance, la cinquième de la journée.

Les améliorations se sont enchaînées : Jorge Martín a pris la tête et Brad Binder a dans la foulée réalisé le meilleur temps du jour avec sa KTM. Son coéquipier Jack Miller a repris le commandement, mais Marco Bezzecchi l'a très vite relégué à 0"162.

Comme à son habitude, Marc Márquez a voulu prendre une roue et a choisi celle de Pecco Bagnaia mais l'Italien s'est relevé et a regagné son garage. Contraint de faire son tour seul, l'Espagnol a fait une erreur et a dû emprunter l'échappatoire au virage du Chemin aux Bœufs. Il a également rejoint son garage... et en est sorti dès que Bagnaia a repris la piste ! Il n'a cependant pas pu rouler directement dans sa roue, Martín étant intercalé entre eux. Bagnaia et Márquez ont tous deux réintégré le top 10, mais l'Italien en a vite été éjecté. Une nouvelle amélioration lui a permis de retrouver les places qualificatives pour la Q2.

Après être remonté au deuxième rang, Aleix Espargaró a pris la tête à deux minutes de la fin de la séance. En arrivant au premier virage, il a dû ouvrir sa trajectoire, Marc Márquez ayant manqué son freinage à ses côtés. Jack Miller a repris la première place et Johann Zarco, qui était sorti du top 10, l'a réintégré... ce qui en a fait sortir Bagnaia et Quartararo. Le pilote Yamaha n'a pas pu améliorer son temps, mais le représentant de Ducati a arraché sa place en Q2 au dernier moment.

Personne n'est venu battre Jack Miller, qui a conclu la séance devant Aleix Espargaró, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Maverick Viñales et Brad Binder. Marc Márquez, auteur du huitième temps, a conclu sa séance sur une chute à haute vitesse à la chicane du Chemin aux Bœufs. Sa moto a été détruite mais l'Espagnol n'a pas été blessé. Pecco Bagnaia et Álex Márquez sont les deux derniers pilotes directement qualifiés pour la Q2.

Luca Marini, 11e, devra passer par la Q1 pour essayer de décrocher l'une des deux dernières places pour la deuxième partie des qualifications. Il y affrontera notamment Fabio Quartararo, Álex Rins et Joan Mir.

GP de France MotoGP - Essais 2