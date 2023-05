Le programme du GP de France MotoGP 2023

Le Grand Prix de France est le rendez-vous incontournable du MotoGP au printemps. Tellement emblématique qu'il a même l'honneur, cette année, d'être le 1000e Grand Prix du championnat créé en 1949.

Grand succès populaire, avec systématiquement plus de 100 000 spectateurs le dimanche et plus de 200 000 sur l'ensemble du week-end, l'épreuve du Mans entend faire honneur à ses habituels records de fréquentation cette année encore. Et le public comptera sur les pilotes français, Fabio Quartararo et Johann Zarco, pour lui donner toutes les raisons de s'enflammer.

Les horaires du GP de France

Comme le veut le programme classique des week-ends, le départ de la course sprint MotoGP sera donné samedi à 15h, puis la course principale du Grand Prix de France débutera dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix de France ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Le week-end débutera sur Canal+ Sport 360, avec les essais et qualifications des trois catégories vendredi et samedi, ainsi que la course sprint MotoGP samedi à 15h.

Dimanche, il faudra basculer sur Canal+ pour suivre le warm-up MotoGP puis les trois courses : Moto3 à 11h, Moto2 à 12h15 et MotoGP à 14h. Ces trois courses pourront par ailleurs être suivies gratuitement et en direct sur C8, chaîne du groupe Canal+.

Le circuit du Mans

Construit en 1965 et hôte de son premier Grand Prix de France en 1969, le circuit Bugatti du Mans accueille l'élite mondiale sans interruption depuis 2000, après une parenthèse (1996-1999) consécutive au grave accident d'Alberto Puig.

D'une longueur de 4,185 km, c'est un circuit complet, avec un premier virage très rapide mais aussi une série de virages lents qui, dans le compromis que doivent opérer les équipes techniques, tendent à prendre le dessus. Le tracé comporte au total neuf virages à droite et cinq à gauche, entrecoupés de courtes lignes droites.

Son caractère stop-and-go fait la part belle à la stabilité au freinage, à la maniabilité dans les changements de direction et à la traction. Les réaccélérations y sont en effet primordiales, bien plus que les vitesses de pointe, dont le record compte 39,9 km/h de moins que celui du Mugello.

Notons par ailleurs que la ligne de départ est désormais positionnée 145 m plus loin qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Les courses avaient également été légèrement réduites à l'époque, et elles conservent désormais une longueur stable pour le MotoGP, avec 27 tours.

Construction 1965 Longueur de la piste 4,185 km Largeur de la piste 13 m Virages 5 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 674 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 112,995 km (27 tours) Distance de la course sprint 54,405 km (13 tours)

Le tracé du circuit Bugatti pour le Grand Prix de France

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Pecco Bagnaia 1'31"778 2022 Record de la pole Pecco Bagnaia 1'30"450 2022 Record V-max Álex Márquez 323,7 km/h 2022 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 166,5 km/h 2022

Le palmarès du GP de France

C'est Jorge Lorenzo qui détient le plus grand nombre de victoires MotoGP au Mans, cinq succès obtenus entre 2009 et 2016. Le pilote espagnol brillait alors avec Yamaha, pour qui la Sarthe était un terrain ami. Il faut dire qu'à partir de la création du MotoGP, en 2002, et jusqu'en 2019, les victoires du GP de France se sont partagées presque exclusivement entre Yamaha et Honda. Presque ? Oui, car il y eut la mémorable édition 2007, avec le triomphe de la Suzuki de Chris Vermeulen sous le déluge, inoubliable pour quiconque a subi cette douche-là.

Mais les trois dernières éditions ont vu le palmarès évoluer, à l'image de la tendance prise par le MotoGP. Danilo Petrucci (qui revient cette année), puis Jack Miller et enfin Enea Bastianini : tour à tour, ils ont fait gagner Ducati au Mans.

Les amateurs de spectacle sont généralement servis avec cette épreuve, souvent perturbée par la météo, comme en 2021 où les pilotes ont dû procéder à un changement de moto rocambolesque tandis que le circuit était balayé par des bourrasques de vent et des averses. Johann Zarco et Fabio Quartararo y avaient alors décroché un double podium français, mais le public les attend encore sur la plus haute marche pour les fêter comme il se doit. Est-ce que ce sera pour cette année ?

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de France :

Année Pole position Victoire 2022 Pecco Bagnaia Enea Bastianini 2021 Fabio Quartararo Jack Miller 2020 Fabio Quartararo Danilo Petrucci 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Johann Zarco Marc Márquez 2017 Maverick Viñales Maverick Viñales 2016 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2015 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Dani Pedrosa

Course suivante : Grand Prix d'Italie (9-11 juin)

Calendrier MotoGP