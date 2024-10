Essais - Brad Binder place KTM au sommet

Après une séance matinale marquée par le passage de la pluie, les 23 pilotes MotoGP engagés ce week-end sur le GP du Japon ont pu profiter d'une heure de roulage supplémentaire, bien mieux exploitée cette fois.

D'emblée, les chronos sont apparus plus rapides que ce matin, à la faveur de l'amélioration des conditions. À nouveau, Pecco Bagnaia s'est positionné en tête, avec une référence longtemps tenue en 1'44"072, devant Jorge Martín distancé de deux dixièmes et demi. Tous deux ont enchaîné les tours avec une monte pneumatique hard-soft, plébiscitée par la plupart alors qu'une certaine chaleur règne sur place avec un thermomètre affichant 26°C.

Derrière les deux principaux candidats au titre, la concurrence s'est d'abord concentrée sur Maverick Viñales (Aprilia) et Pedro Acosta (KTM), avec le reste du contingent Ducati néanmoins à proximité. Cependant les adversaires les plus féroces du duo Martín-Bagnaia cette saison ont connu quelques déboires : Marc Márquez a semblé faire face à des problèmes dans son stand et a peiné à se montrer efficace ; quant à Enea Bastianini, il occupait la huitième place à mi-séance quand il est tombé à grande vitesse au freinage du virage 13.

Le classement, longtemps resté figé, s'est fortement animé à un petit quart d'heure de la fin de la séance, au point de chambouler l'ordre ainsi longtemps établi. Brad Binder a été le premier à déloger Bagnaia de la tête. Le Sud-Africain, qui occupait jusqu'alors la 16e position, a bouclé un tour en 1'43"879, bientôt rejoint sous les 1'44 par Acosta qui a même enchaîné en abaissant la référence d'un dixième dans la foulée.

Marc Márquez était désormais bel et bien dans le rythme et l'a montré en faisant reculer Bagnaia, comme Viñales, avant la réplique du #01. Bagnaia a d'abord repris l'avantage sur Márquez et Viñales, avant de poursuivre en égalant le chrono d'Acosta pour repasser en tête.

Puis Binder a asséné le coup final en allant chercher un chrono de 1'43"436, que plus personne ne parviendrait à battre, à un peu plus de deux dixièmes seulement du record de la piste. Márquez et Bastianini ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans le money time pour se positionner tous les deux dans le top 5, avec pour l'Espagnol un meilleur temps finalement manqué de très peu.

Toutes ces améliorations ont fait reculer Martín et Bagnaia, sans toutefois mettre en danger leur place d'ores et déjà acquise en Q2. D'autres, au contraire, ont touché du doigt la qualification directe avant d'échouer. C'est le cas de Jack Miller, qui avait bien profité d'un choix pneumatique décalé (deux tendres) pour se hisser dans le top 10 avant qu'une chute au virage 4 ne le prive des ultimes minutes, décisives.

Takaaki Nakagami a lui aussi cru un instant réussir à passer le cap du top 10, pour ce qui est son dernier Grand Prix du Japon en tant que titulaire, en vain. Fabio Quartararo, quant à lui, a enchaîné les tours à l'attaque pour tenter de combler la poignée de centièmes lui manquant pour figurer parmi les dix premiers, alors que les écarts se sont particulièrement condensés en milieu de classement. Mais le Français a terminé avec une moto à l'arrêt dans le bac à gravier, et surtout le 14e temps, à 0"192 de la dixième place.

Quartararo disputera donc la Q1 avec Johann Zarco, tombé en fin de séance et auteur du 17e temps. Aleix Espargaró devra lui aussi en passer par la première partie des qualifications, de même que Franco Morbidelli, entre autres.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi matin pour les derniers essais libres qui seront suivis par les qualifications et la course sprint… Avec le retour de la pluie ? C'est fort possible, à en croire les prévisions !

