Essais - Márquez plus rapide que jamais sur sa piste d'Aragón !

Après une séance de découverte de la piste ce matin, durant laquelle les pilotes ont repris leurs marques avec un tracé sur lequel ils n'ont plus couru depuis deux ans et découvert le nouveau bitume posé il y a quelques mois, le programme du GP d'Aragón s'est poursuivi avec une séance d'une heure. Cette fois, l'adhérence est apparue meilleure et le thermomètre a lui aussi grimpé, pour atteindre les 30°C dans l'air.

Très vite, le meilleur temps établi ce matin a été battu, lorsque Pedro Acosta a affiché un chrono de 1'48"264 dès son deuxième tour. Leader de la matinée, Marc Márquez n'a pas tardé à reprendre les commandes, pour atteindre rapidement la marque de 1'47"272, représentant déjà un gain d'une seconde par rapport à la première séance, puis passer sous la barre des 1'47 en restant au sommet du classement.

Lorsque ces essais sont entrés dans leur traditionnelle phase de time attack, Johann Zarco a pu se targuer d'occuper momentanément une belle deuxième place, position à laquelle on a peu vu les Honda cette année. Logiquement, lorsque le reste de la meute a sorti les pneus arrière tendres, la hiérarchie a continué à évoluer, même si le Français allait prouver qu'il avait encore de la réserve.

Acosta a frappé fort en revenant à 0"099 de Márquez dans son premier time attack. Sur son Aprilia, Maverick Viñales s'est d'abord porté au troisième rang, mais en étant déstabilisé alors qu'il semblait en passe de faire bien mieux. Aleix Espargaró s'est chargé d'intercaler sa propre RS-GP entre Márquez et Acosta, avant que Jorge Martín trouve à son tour l'inspiration et se hisse en tête en 1'46"666.

La nouvelle référence établie par le pilote Pramac n'a pas tenu bien longtemps : quelques secondes plus tard, Márquez reprenait le leadership avec à nouveau une nette avance de près de trois dixièmes. Pendant ce temps, on avait aussi vu progresser Pecco Bagnaia, Jack Miller ainsi qu'Álex Márquez, à qui des problèmes techniques avaient coûté beaucoup de temps de piste dans la première partie de la séance.

Zarco ira directement en Q2

Avec la progression d'Enea Bastianini vers la quatrième place, à six minutes du drapeau à damier, Zarco avait reculé au dixième rang et le top 10 couvrait alors un tout petit peu moins d'une seconde. Mais il restait encore suffisamment de temps pour tirer la quintessence d'un autre pneu soft. Et les dernières attaques n'ont pas déçu ! Espargaró a arraché la première place en 1'46"073, vite délogé toutefois par la réplique de Marc Márquez en 1'45"801, un record absolu au MotorLand.

Derrière eux, Viñales s'est hissé au troisième rang d'un classement ne permettant à personne de compter sur ses acquis. Pour Martín et Bagnaia, cela s'est terminé respectivement par le quatrième et le sixième temps, encadrant Álex Márquez. Puis Franco Morbidelli et Johann Zarco ont brillamment sauvé leur place en 1'46"7, devançant de peu le duo Trackhouse, Raúl Fernández devant Miguel Oliveira.

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo envoyé en Q1

Si brillant dans son time attack précédent, Bastianini a été piégé par les drapeaux jaunes apparus devant lui avec la chute de Miller en toute fin de séance. Les pilotes KTM, justement, ne sont pas mieux lotis, car on retrouve Binder et Acosta juste en dehors du top 10, alors que les dix premiers de cette séance pourront passer directement en Q2 demain et que les autres devront disputer la Q1 pour tenter d'y décrocher l'un des deux tickets de repêchage mis en jeu.

Après son cinquième temps ce matin, Fabio Di Giannantonio devra également en passer par la Q1, lui qui a été réexaminé et a reçu l'autorisation des médecins pour disputer la suite du week-end, deux semaines après sa luxation de l'épaule gauche. Ce sera aussi le cas de Marco Bezzecchi ainsi que de Fabio Quartararo, 20e. À noter que le Français est tombé peu après la mi-séance, piégé dans le virage 5, imité quelques instants plus tard c'est Augusto Fernández au virage 16.

Une dernière séance d'essais libres aura lieu avant les qualifications, samedi à partir de 10h10. Le départ de la course sprint sera quant à lui donné à 15h.

GP d'Aragón MotoGP - Essais