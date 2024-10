Essais - Au petit jeu du time attack, c'est Márquez qui gagne !

Le week-end thaïlandais s'est poursuivi avec une seconde séance, d'une heure cette fois, lors de laquelle personne ne manquait à l'appel. Aleix Espargaró et Pedro Acosta ont en effet été déclarés aptes pour faire leur retour en piste.

Le pilote Tech3 devait être réexaminé après le feu vert médical d'hier, ayant subi une subluxation de l'épaule la semaine dernière, et il se porte suffisamment bien pour continuer son week-end sans même s'appuyer sur l'aide d'antidouleurs.

Quant à Espargaró, il a passé des examens de précaution après une chute à grande vitesse ce matin, lesquels n'ont révélé aucune lésion et il a donc pu reprendre le guidon de sa RS-GP. Il n'a toutefois bouclé que 12 tours et a renoncé peu après la mi-séance. Aprilia a annoncé qu'il allait passer des examens complémentaires à l'hôpital.

Avec désormais 32°C dans l'air et plus de 50°C au sol, les pneus durs se sont imposés pour la grande majorité des pilotes dès les premiers tours de ces essais à l'enjeu, comme toujours, majeur puisqu'il s'agissait de s'octroyer une place parmi les dix premiers pour être certain de participer à la Q2 demain.

Johann Zarco a été le premier à passer sous la barre des 1'31 dans cette séance et, au bout de trois tours lancés, plusieurs pilotes avaient déjà abaissé le temps de ce matin, en petits 1'30. Sitôt le premier relais bouclé, Marc Márquez s'est installé à la tête du classement, avec un temps de 1'30"105 qui allait longtemps rester la référence.

Bien que les cinq constructeurs aient figuré dans le top 10 à un moment ou à un autre de la séance, Fabio Quartararo a créé la surprise en portant sa Yamaha au deuxième rang au bout d'une demi-heure, bientôt remplacé toutefois par Pedro Acosta sur la KTM. Pecco Bagnaia, qui occupait cette position depuis les premières minutes, s'en tenait toujours à son chrono initial à ce stade, ce qui donnait un quatuor dans le même dixième au sommet du classement.

Fabio Quartararo (Yamaha) Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Après la prouesse de Quartararo, ce sont les Honda de Johann Zarco et de Takaaki Nakagami qui se sont hissées parmi les sept premières places. On approchait alors du dernier quart d'heure et la multiplication des gommes neuves marquait l'entrée dans la phase de time attack qui pouvait encore tout chambouler, et ce d'autant plus que les écarts étaient minimes : dès la mi-séance, ils n'étaient que deux sur les 22 pilotes en piste à ne pas figurer dans la même seconde que Márquez !

Le #93, l'un des rares à avoir beaucoup roulé avec un pneu avant tendre, a résisté jusqu'à l'entrée dans le dernier quart d'heure, où les attaques sont devenues extrêmement nourries. Quinzième quand il s'est lancé, Brad Binder s'est propulsé en tête en postant un temps de 1'30"023, puis avec des pneus au pic de leur performance, le Sud-Africain a enchaîné pour aller chercher le premier chrono en 1'29 de ce week-end.

En l'espace d'une poignée de minutes Marc Márquez est tout bonnement sorti du top 10 ! En tête, on a vu s'alterner Acosta, Quartararo, Martín et Viñales. Avec une monte hard-medium, Martín a répondu au pilote Aprilia en abaissant nettement la référence pour atteindre un 1'29"275, désormais synonyme de nouveau record absolu de la piste.

Objectif atteint pour Zarco, Quartararo en Q1

Pendant que Márquez remontait dans la zone de sécurité, Zarco et Quartararo cherchaient eux aussi à confirmer leur place dans le top 10, dont ils avaient fait leur objectif pour ce début de week-end. Seulement, l'affaire était loin d'être acquise tant la concurrence était rude, avec des chronos tombant de toute part.

Bagnaia a réussi à réduire la marge de Martín en revenant à moins d'un dixième, mais c'est Márquez qui a trouvé la clé pour battre le pilote Pramac en bouclant un tour en 1'29"165. Cela allait être le dernier mot concernant le meilleur temps de cette journée menée à un rythme record. Malgré un classement sans cesse en évolution, les quatre premiers du championnat figurent en tête.

Un temps en zone de danger, Acosta a sauvé sa place dans le money time. Leader ce matin, Marco Bezzecchi est sauf lui aussi, avec le neuvième temps. Zarco, lui, s'est qualifié pour un millième ! En revanche, au petit jeu des tours qualifs, Quartararo s'est retrouvé piégé, sorti du top 10, de même que Binder, entre autres.

À noter deux petites chutes sans conséquences dans le premier quart d'heure de la séance, l'une pour Lorenzo Savadori dans le virage 12, l'autre pour Enea Bastianini au virage 3.

C'en est fini de cette première journée sur le Chang International Circuit. Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi matin pour les derniers essais libres avant d'enchaîner avec les qualifications. Le départ de la course sprint sera donné à 15h heure locale, soit 10h en France.

Lire aussi : MotoGP Le programme du GP de Thaïlande MotoGP 2024

GP de Thaïlande - Essais