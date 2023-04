L'état de l'asphalte inquiète les pilotes à Austin

Charger le lecteur audio

Lorsque le circuit d'Austin a accueilli le MotoGP fin 2021, la multiplication des bosses sur la piste suscitait une forte inquiétude parmi les pilotes. Certains souhaitaient que la course soit raccourcie, d'autres allant jusqu'à réclamer son annulation. Conscients du problème, les responsables du circuit on resurfacé la moitié du tracé avant l'édition 2022, qui s'est déroulée sans grande difficulté, mais un an plus tard, l'état de la piste est à nouveau très critiqué.

Plus que les bosses, c'est surtout le vieillissement de l'asphalte qui pose problème dans plusieurs portions. Le virage 10, qui concentrait l'essentiel des critiques en 2021, ne pose plus les mêmes difficultés que par le passé. "On avait demandé [des changements] au virage 10, ils ont fait de gros progrès", a souligné Jorge Martín, auteur du meilleur temps vendredi. "Il y a une trajectoire où il n'y a pas de bosses et c'est très bien. Il y a des virages où il n'y avait pas [de bosses] l'an dernier et où il y en a maintenant, comme au virage 12, où Bezzecchi est tombé."

Le Madrilène a jugé la situation "plus mauvaise partout" et Álex Rins a fait partie des pilotes qui voulaient soulever la question en Commission de sécurité. "Ça commence à être dangereux, disons-le comme ça", a résumé celui qui s'est imposé au Texas en 2019. "J'aime vraiment ce circuit, j'aime le tracé mais la quasi totalité des chutes sont aux points les plus critiques, où l'asphalte est en plus mauvais état. Aux virages 11 et 12, l'asphalte est super endommagé et les bosses sont pires que l'an dernier. On va essayer d'en discuter, encore, en Commission de sécurité."

Pour Aleix Espargaró, le souci vient du fait que pour remédier aux bosses, des travaux d'aplanissement ont été faits, ce qui a réduit le niveau de grip de la piste. "Le problème est qu'ils ont essayé d'améliorer la surface avec une machine", a expliqué le pilote Aprilia, pour qui la situation reste difficile dans la 10e courbe du tracé : "Aux virages 10 et 11, maintenant il y a des bosses et plus aucune adhérence, on perd facilement l'avant. On a vu beaucoup de chutes à ces endroits."

"On ne peut pas prendre d'angle, à l'accélération on voit des pilotes qui utilisent tout le vibreur à l'extérieur et ce n'était pas le cas l'an dernier. On ne peut pas prendre la corde donc il faut rester sur l’angle en accélérant. En ligne droite, il faut faire beaucoup de mouvements pour éviter les bosses. C'est difficile sur cette piste."

Le circuit d'Austin accueille de nombreuses autres catégories, comme la Formule 1 et la NASCAR, et selon Marco Bezzecchi, les changements les plus récents n'ont pas été faits avec le MotoGP en tête. "La piste n'est pas dans un très bon état parce qu'ils ont fait des travaux qui, selon moi, n'ont pas été prévus pour nous", a expliqué le leader du championnat. "Ils ont lissé l'asphalte à certains endroits où nous ne roulons pas. Au virage 19, ils ont refait tout l'intérieur. C'est pour les voitures, pas pour nous."

Des asphaltes différents selon les virages

Selon Pecco Bagnaia, la situation est accentuée par le fait que chaque virage présente ses propres défis, entre ceux qui ont été resurfacés, ceux qui ont été aplanis et ceux restés en l'état. "On a quatre asphaltes sur cette piste", a-t-il expliqué. "Sur le sec, on peut le gérer assez bien, sur piste humide c'est plus difficile. Sur le sec, au premier freinage, où ils ont lissé la piste, on sent un blocage à l'avant. Ce genre de choses est encore plus probable si c'est mouillé. [...] Je veux qu'ils le comprennent. Au virage 11, l'asphalte est détruit, au virage 12 l'asphalte est détruit, donc... Comme je l'ai dit, quatre asphaltes sur une même piste, ce n'est pas normal."

"La piste a été nettoyée dans la matinée", a néanmoins relevé le Champion du monde 2022. "L'an dernier, c'était un désastre en EL1. En termes de sécurité et de nettoyage de la piste, c'est mieux que l'an dernier, mais quand on freine au premier virage et qu'on sent que l'arrière pousse vers l'avant, on bloque l'avant, puis il faut arrêter la moto... C'est la même chose au virage 11, la même au virage 12. Dans l'avant-dernier virage, la moto bouge beaucoup parce qu'ils ont aussi lissé la piste là-bas donc pour moi, c'est pire."

Les virages 11 et 12 concentrent l'essentiel des critiques des pilotes, qui ne perçoivent pourtant pas les mêmes difficultés. "Le virage 12 est un désastre, c'est sûr, mais la piste n'est pas mal", a ainsi tempéré Fabio Quartararo, que l'on a pourtant vu deux fois déséquilibré sur sa moto au cours de la deuxième séance. "Le virage 12, ils doivent le refaire, à 100%, parce qu'une petite erreur et on tombe. On ne peut pas emmener une bonne vitesse de passage. Mais dans l'ensemble, j'ai le sentiment que la piste est plutôt OK. Ce n'est pas pire que l'année dernière, à part dans ce virage où c'est nettement pire."

Il y a deux semaines à Termas de Río Hondo, les pilotes étaient déjà sur un circuit réputé pour son manque d'adhérence et selon Maverick Viñales, le problème doit être pris en compte par les organisateurs. "Si on compare l'Argentine et Austin, c'est très similaire", a estimé l'Espagnol. "C'est juste qu'en Argentine, les bosses étaient à la sortie [des virages], pas à l'entrée. Mais je pense que les deux ont besoin d'un nouvel asphalte pour l'an prochain !"

Avec Lorenza D'Adderio et Léna Buffa