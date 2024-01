Ezpeleta "absolument certain" du retour de Márquez et des Japonais

En pleine domination de Ducati sur le championnat, la saison MotoGP 2024 s'apprête à s'ouvrir avec plusieurs grandes questions qui bouillonnent dans l'esprit de beaucoup de passionnés et d'acteurs du milieu. Car d'importants changements ont eu lieu par rapport à la saison précédente, avec notamment la mise en place d'un nouveau système de concessions visant à favoriser les constructeurs japonais et le transfert surprise de Marc Márquez vers la moto championne du monde.

Dès les premiers essais de l'intersaison, en novembre dernier, on a pu percevoir à quel point l'arrivée de Márquez dans le clan Ducati suscitait l'excitation. Ses premiers coups de gaz au guidon de la Desmosedici et son sourire à la descente de la moto auront été les moments les plus suivis et les plus commentés depuis bien longtemps, capables de reléguer tout le reste au second plan tant l'attente est forte autour du #93.

Malgré quatre saisons particulièrement rudes pour lui, Márquez reste l'octuple Champion du monde dont personne n'a oublié le talent pur. Capable encore l'an dernier de saisir la moindre occasion qui se présentait à lui, même lorsque sa Honda ne répondait pas aux progrès physiques qu'il a réussi à réaliser, on se doute qu'il sera au rendez-vous dès qu'il va se lancer dans la compétition avec une moto qui, en 2023, a remporté 17 Grands Prix.

Dans une interview pour Europa Press, Carmelo Ezpeleta a lui-même affirmé son optimisme quant au retour au premier plan du champion espagnol, bien conscient de l'attente du public en ce sens. "Marc Márquez est un des meilleurs pilotes de l'Histoire de la moto. Avoir la possibilité de le voir revenir aux avant-postes et se battre à nouveau, cela va être une nouvelle motivation [pour le public]. Évidemment qu'il manque. Je suis absolument certain que Marc sera compétitif", affirme le PDG de Dorna Sports.

L'autre retour que le public attend, c'est celui de Honda et Yamaha, les deux constructeurs japonais du championnat qui, jusqu'à l'entrée dans ce qui prend désormais la tournure d'une ère Ducati, ont cumulé les titres d'année en année.

Le promoteur espagnol continue de voir dans cette situation la conséquence du COVID-19, compte tenu du contre-coup très différent subi par les ingénieurs des différentes marques selon où se situait leur base. "La pandémie de COVID-19 a eu un impact beaucoup plus fort au Japon qu'en Europe, ça n'avait rien à voir. Le Japon a été complètement à l'arrêt alors que le travail a continué en Europe, et cela a entraîné des différences qui ont ramené [aux constructeurs japonais] les concessions afin de leur permettre de rattraper le temps perdu."

Avec le déclin des constructeurs japonais depuis la pandémie, un gouffre s'est en effet creusé et c'est par le biais du règlement que le MotoGP entend y répondre. Après le départ de Suzuki, il est hors de question de risquer une autre désertion, aussi Honda et Yamaha vont pouvoir bénéficier de conditions avantageuses pour lancer ce nouveau championnat et n'en seront privés que si leurs résultats atteignent un niveau notable.

"Je suis certain que, d'une part, ils vont revenir, et que d'autre part, c'est juste parce que Honda et Yamaha ont fait la même chose en leur temps", souligne Carmelo Ezpeleta. "Quand ils gagnaient le championnat, ils étaient suffisamment généreux pour donner des concessions qui ont permis aux autres marques, en premier lieu Ducati et ensuite Suzuki, KTM et Aprilia, de redevenir compétitives."